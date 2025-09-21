JEP 2025 BALADE DÉCOUVERTE DES SITES EMBLÉMATIQUES DU VILLAGE Roquefort-des-Corbières
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
L’Association » Les Amis du Calvaire » de ROQUEFORT des CORBIÈRES organise, comme chaque année, une balade découverte des sites emblématiques du village à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, autour de 4 sites les Moulins, la Chapelle Saint-Martin, le Chalet et le Calvaire.
Les promeneurs seront accueillis sur la Place du village point de départ de la balade.
A l’arrivée au Calvaire vers 17h00, les participants découvriront le site composé d’une chapelle entourée de 14 oratoires et de 3 statues en majesté.
Des rafraichissement seront servis sur place.
Roquefort-des-Corbières 11540 Aude Occitanie +33 6 84 21 39 72 alvernhe99@gmail.com
English :
The Association « Les Amis du Calvaire » of ROQUEFORT des CORBIÈRES is organizing, as every year, a discovery walk of the village’s emblematic sites on the occasion of the European Heritage Days, around 4 sites: the Moulins, the Chapelle Saint-Martin, the Chalet and the Calvaire.
Walkers will be welcomed at the village square, the starting point of the tour.
On arrival at the Calvaire at around 5:00 pm, participants will discover the site, featuring a chapel surrounded by 14 oratories and 3 majestic statues.
Refreshments will be served on site.
German :
Der Verein « Les Amis du Calvaire » von ROQUEFORT des CORBIÈRES organisiert wie jedes Jahr anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals einen Spaziergang zur Entdeckung der symbolträchtigen Stätten des Dorfes an vier Orten: die Mühlen, die Kapelle Saint-Martin, das Chalet und der Kalvarienberg.
Die Spaziergänger werden auf dem Dorfplatz empfangen, wo der Spaziergang beginnt.
Bei der Ankunft am Kalvarienberg gegen 17:00 Uhr werden die Teilnehmer den Ort entdecken, der aus einer Kapelle mit 14 Oratorien und 3 majestätischen Statuen besteht.
Erfrischungen werden vor Ort serviert.
Italiano :
L’Associazione « Les Amis du Calvaire » (Amici del Calvario) di ROQUEFORT des CORBIÈRES organizza ogni anno, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, una passeggiata alla scoperta dei luoghi emblematici del villaggio, concentrandosi su 4 siti: i Mulini, la Cappella Saint-Martin, lo Chalet e il Calvario.
Gli escursionisti saranno accolti nella piazza del villaggio, punto di partenza della passeggiata.
All’arrivo al Calvaio, intorno alle 17.00, i partecipanti scopriranno il sito, che comprende una cappella circondata da 14 oratori e 3 maestose statue.
Un rinfresco sarà servito sul posto.
Espanol :
La Asociación « Les Amis du Calvaire » (Los Amigos del Calvario) de ROQUEFORT des CORBIÈRES organiza cada año, con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, un recorrido de descubrimiento por los lugares emblemáticos del pueblo, centrándose en 4 lugares: los Molinos, la Capilla Saint-Martin, el Chalet y el Calvario.
Los senderistas serán recibidos en la plaza del pueblo, punto de partida del recorrido.
Al llegar al Calvario, hacia las 17:00 h, los participantes descubrirán el lugar, compuesto por una capilla rodeada de 14 oratorios y 3 majestuosas estatuas.
Se servirá un refrigerio in situ.
