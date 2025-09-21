JEP 2025 BALADE HISTOIRE ET PATRIMOINE La Palme

JEP 2025 BALADE HISTOIRE ET PATRIMOINE La Palme dimanche 21 septembre 2025.

JEP 2025 BALADE HISTOIRE ET PATRIMOINE

La Palme Aude

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Vous avez envie de plonger dans l’histoire locale ?

Découvrez l’histoire de La Palme et apprenez ses secrets cachés lors de visites guidées. Une superbe aventure culturelle au cœur d’un passé riche et surprenant vous attend ! Demandez Les Balades histoire et patrimoine sur le village de La Palme.

Une collation et un verre de l’amitié (produits locaux) vous attendent en fin de visite pour partager vos découvertes dans une ambiance conviviale.

Durée 2 heures

Sur réservation.

Tarif famille disponible.

.

La Palme 11480 Aude Occitanie +33 6 52 91 67 29 chemindepartage11@gmail.com

English :

Would you like to delve into local history?

Discover the history of La Palme and learn its hidden secrets on guided tours. A superb cultural adventure in the heart of a rich and surprising past awaits you! Ask for Les Balades histoire et patrimoine on the village of La Palme.

At the end of the tour, enjoy a snack and a glass of local produce to share your discoveries in a convivial atmosphere.

Duration: 2 hours

Reservations required.

Family rates available.

German :

Haben Sie Lust, in die lokale Geschichte einzutauchen?

Entdecken Sie die Geschichte von La Palme und lernen Sie ihre verborgenen Geheimnisse auf geführten Touren kennen. Ein großartiges kulturelles Abenteuer inmitten einer reichen und überraschenden Vergangenheit wartet auf Sie! Fragen Sie nach « Les Balades histoire et patrimoine » über das Dorf La Palme.

Am Ende der Besichtigung erwarten Sie ein Imbiss und ein Glas Freundschaft (lokale Produkte), damit Sie Ihre Entdeckungen in einer geselligen Atmosphäre teilen können.

Dauer: 2 Stunden

Nur mit vorheriger Reservierung.

Familientarif erhältlich.

Italiano :

Volete approfondire la storia locale?

Scoprite la storia di La Palme e imparate i suoi segreti nascosti grazie alle visite guidate. Vi aspetta una splendida avventura culturale nel cuore di un passato ricco e sorprendente! Richiedete le passeggiate nella storia e nel patrimonio del villaggio di La Palme.

Uno spuntino e una bevanda conviviale (prodotti locali) vi aspettano alla fine della visita per condividere le vostre scoperte in un’atmosfera conviviale.

Durata: 2 ore

Prenotazione obbligatoria.

Sono disponibili tariffe per famiglie.

Espanol :

¿Le gustaría adentrarse en la historia local?

Descubra la historia de La Palme y conozca sus secretos ocultos en visitas guiadas. Le espera una magnífica aventura cultural en el corazón de un pasado rico y sorprendente Pregunte por los Paseos por la Historia y el Patrimonio del pueblo de La Palme.

Un tentempié y una bebida amistosa (productos locales) le esperan al final de la visita para compartir sus descubrimientos en un ambiente cordial.

Duración: 2 horas

Reserva obligatoria.

Tarifas familiares disponibles.

L’événement JEP 2025 BALADE HISTOIRE ET PATRIMOINE La Palme a été mis à jour le 2025-09-04 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Côte du Midi