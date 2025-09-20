JEP 2025 BALADE HISTORIQUE À MÉZERVILLE Mézerville

Mézerville Aude

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 15:30:00

2025-09-20

Le village de Mézerville fête les Journées du Patrimoine 2025 avec de multiples balades commentées autour du patrimoine local. Au programme

– le samedi deux balades historiques du village, à 10h30 et 14h.

– le dimanche une balade historique du village à 10h30 en français et une History Walk in the Town à partir de 14h, en anglais.

Le tour prend environ 1h30 avec une distance d’un peu moins de 2km.

Mézerville 11410 Aude Occitanie carlatencate42@gmail.com

English :

The village of Mézerville celebrates the Journées du Patrimoine 2025 (Heritage Days 2025) with a wide range of guided tours of the local heritage. On the program

– saturday: two historical walks of the village, at 10:30 a.m. and 2 p.m.

– sunday: a History Walk in the Town at 2pm, in English, and a History Walk in the Village at 10:30am, in French.

The tour takes around 1h30 and covers a distance of just under 2km.

German :

Das Dorf Mézerville feiert die Tage des Kulturerbes 2025 mit zahlreichen kommentierten Spaziergängen rund um das lokale Kulturerbe. Auf dem Programm stehen:

– am Samstag: zwei historische Spaziergänge durch das Dorf um 10:30 Uhr und 14:00 Uhr.

– am Sonntag: ein historischer Dorfspaziergang um 10:30 Uhr auf Französisch und ein History Walk in the Town ab 14 Uhr auf Englisch.

Der Rundgang dauert etwa 1,5 Stunden bei einer Strecke von knapp 2 km.

Italiano :

Il villaggio di Mézerville celebra le Journées du Patrimoine 2025 (Giornate del Patrimonio 2025) con una serie di passeggiate guidate incentrate sul patrimonio locale. In programma:

– sabato: due passeggiate storiche nel villaggio, alle 10.30 e alle 14.00.

– domenica: una passeggiata storica nel villaggio alle 10.30 in francese e una passeggiata storica in città dalle 14.00 in inglese.

La visita dura circa 1 ora e copre una distanza di poco meno di 2 km.

Espanol :

El pueblo de Mézerville celebra las Journées du Patrimoine 2025 (Jornadas del Patrimonio 2025) con una serie de paseos guiados centrados en el patrimonio local. En el programa

– sábado: dos paseos históricos por el pueblo, a las 10.30 y a las 14.00 horas.

– domingo: un paseo histórico por el pueblo, a las 10.30 h, en francés, y un paseo histórico por la ciudad, a partir de las 14 h, en inglés.

El recorrido dura aproximadamente una hora y media y cubre una distancia de algo menos de 2 km.

