JEP 2025 Balade musicale à l’église Saint-Paul Église Saint-Paul Montluçon

JEP 2025 Balade musicale à l’église Saint-Paul

Église Saint-Paul Place Jean Dormoy Montluçon Allier

Début : 2025-09-19 19:00:00

fin : 2025-09-19 20:00:00

2025-09-19

Balade musicale et poétique (chant, trombone et orgue).

Église Saint-Paul Place Jean Dormoy Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 05 95 paroisse-louisetheresedemontlucon@moulins.catholique.fr

English :

Musical and poetic stroll (vocals, trombone and organ).

German :

Musikalisch-poetischer Spaziergang (Gesang, Posaune und Orgel).

Italiano :

Una passeggiata musicale e poetica (voce, trombone e organo).

Espanol :

Un paseo musical y poético (voz, trombón y órgano).

