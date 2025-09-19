JEP 2025 Balade musicale à l’église Saint-Paul Église Saint-Paul Montluçon
Église Saint-Paul Place Jean Dormoy Montluçon Allier
Début : 2025-09-19 19:00:00
fin : 2025-09-19 20:00:00
2025-09-19
Balade musicale et poétique (chant, trombone et orgue).
Église Saint-Paul Place Jean Dormoy Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 05 95 paroisse-louisetheresedemontlucon@moulins.catholique.fr
English :
Musical and poetic stroll (vocals, trombone and organ).
German :
Musikalisch-poetischer Spaziergang (Gesang, Posaune und Orgel).
Italiano :
Una passeggiata musicale e poetica (voce, trombone e organo).
Espanol :
Un paseo musical y poético (voz, trombón y órgano).
