JEP 2025 Balades avec Hector Pirate corsaire à la barbe fleurie Rue de la Verrerie Pauillac

Rue de la Verrerie Office de Tourisme Médoc Vignoble Pauillac Gironde

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Balade entre l’Office de Tourisme Médoc Vignoble et le Port de Plaisance animée par Hector Mossant, ancien marin de Pauillac. En sa compagnie, vous partirez à la découverte de l’histoire de Pauillac, de son Port, de l’Estuaire, de La Fayette et des visées mémorielles à travers ses récits d’ancien marin.

La balade longe la passerelle en bordure d’Estuaire en direction du Port (environ 500m).

Cette animation prendra place dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Sur réservation. .

Rue de la Verrerie Office de Tourisme Médoc Vignoble Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 03 08 contact@medocvignoble.com

