JEP 2025 Balades dansées Complexe Culturel de la ville de Saint-Mihiel Saint-Mihiel

JEP 2025 Balades dansées Complexe Culturel de la ville de Saint-Mihiel Saint-Mihiel dimanche 21 septembre 2025.

JEP 2025 Balades dansées

Complexe Culturel de la ville de Saint-Mihiel 6 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 15:45:00

Date(s) :

2025-09-21

Balades dansées au gré de la découverte du musée d’Art sacré, de l’exposition sur le Saillant et de la bibliothèque bénédictine.Tout public

0 .

Complexe Culturel de la ville de Saint-Mihiel 6 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 15 11

English :

Dance strolls through the Musée d’Art Sacré, the Saillant exhibition and the Benedictine library.

German :

Tanzspaziergänge zur Entdeckung des Museums für sakrale Kunst, der Ausstellung über den Saillant und der Bibliothek der Benediktiner.

Italiano :

Passeggiate nel museo di arte sacra, nella mostra sul Saillant e nella biblioteca benedettina.

Espanol :

Pasee por el museo de arte sacro, la exposición sobre el Saillant y la biblioteca benedictina.

L’événement JEP 2025 Balades dansées Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-08-18 par OT COEUR DE LORRAINE