JEP 2025 Balades dansées Complexe Culturel de la ville de Saint-Mihiel Saint-Mihiel
JEP 2025 Balades dansées Complexe Culturel de la ville de Saint-Mihiel Saint-Mihiel dimanche 21 septembre 2025.
JEP 2025 Balades dansées
Complexe Culturel de la ville de Saint-Mihiel 6 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 15:00:00
fin : 2025-09-21 15:45:00
Date(s) :
2025-09-21
Balades dansées au gré de la découverte du musée d’Art sacré, de l’exposition sur le Saillant et de la bibliothèque bénédictine.Tout public
0 .
Complexe Culturel de la ville de Saint-Mihiel 6 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 15 11
English :
Dance strolls through the Musée d’Art Sacré, the Saillant exhibition and the Benedictine library.
German :
Tanzspaziergänge zur Entdeckung des Museums für sakrale Kunst, der Ausstellung über den Saillant und der Bibliothek der Benediktiner.
Italiano :
Passeggiate nel museo di arte sacra, nella mostra sul Saillant e nella biblioteca benedettina.
Espanol :
Pasee por el museo de arte sacro, la exposición sobre el Saillant y la biblioteca benedictina.
L’événement JEP 2025 Balades dansées Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-08-18 par OT COEUR DE LORRAINE