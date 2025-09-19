JEP 2025 BANQUE DE FRANCE ENSEMBLE DIALOGUONS Carcassonne

JEP 2025 BANQUE DE FRANCE ENSEMBLE DIALOGUONS Carcassonne vendredi 19 septembre 2025.

Début : 2025-09-19 14:00:00

fin : 2025-09-19 17:00:00

La Banque de France de Carcassonne ouvrira exceptionnellement ses portes le vendredi 19 septembre 2025 dans le cadre des Journées du Patrimoine et d’une initiative Banque de France « Ensemble Dialoguons » (de 9h à 12h et de 14h à 17h).

Antoine Lhuissier, expert Banque de France en cybersécurité et lutte contre la fraude aux moyens de paiements sera présent toute la journée. Ce sera l’occasion de poser toutes vos questions ainsi qu’à l’équipe audoise afin de mieux connaître les missions de la Banque de France (Stratégie monétaire, Stabilité financière et Services à l’économie et à la société).

Pas d’inscription préalable pour votre accueil mais prévoir une pièce d’identité.

15 Boulevard Omer Sarraut Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 10 27 00 pref-courrier@aude.gouv.fr

English :

The Banque de France in Carcassonne will open its doors exceptionally on Friday September 19, 2025 as part of the Journées du Patrimoine (Heritage Days) and a Banque de France « Ensemble Dialoguons » initiative (from 9am to 12pm and from 2pm to 5pm).

Antoine Lhuissier, Banque de France expert in cybersecurity and the fight against payment fraud, will be on hand all day. This will be an opportunity to ask all your questions, as well as those of the Aude team, to find out more about the Banque de France’s missions (Monetary Strategy, Financial Stability and Services to the Economy and Society).

No prior registration is required, but please bring your ID.

German :

Die Banque de France in Carcassonne wird am Freitag, den 19. September 2025 im Rahmen der Tage des offenen Denkmals und einer Initiative der Banque de France « Ensemble Dialoguons » (von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr) ausnahmsweise ihre Türen öffnen.

Antoine Lhuissier, Experte der Banque de France für Cybersicherheit und Bekämpfung von Betrug mit Zahlungsmitteln, wird den ganzen Tag über anwesend sein. Dies wird die Gelegenheit sein, all Ihre Fragen zu stellen, sowie dem Team in Audo, um mehr über die Aufgaben der Banque de France (Währungsstrategie, Finanzstabilität und Dienstleistungen für Wirtschaft und Gesellschaft) zu erfahren.

Für Ihren Empfang ist keine vorherige Anmeldung erforderlich, Sie sollten jedoch einen Personalausweis mitbringen.

Italiano :

Eccezionalmente, la Banque de France di Carcassonne aprirà le sue porte venerdì 19 settembre 2025 nell’ambito delle Giornate del Patrimonio e dell’iniziativa « Ensemble Dialoguons » della Banque de France (dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17).

Antoine Lhuissier, esperto della Banque de France in materia di cybersecurity e lotta alle frodi nei pagamenti, sarà presente per tutta la giornata. Sarà l’occasione per porre tutte le vostre domande a lui e al team dell’Aude e per saperne di più sulle missioni della Banque de France (strategia monetaria, stabilità finanziaria e servizi all’economia e alla società).

Non è necessario registrarsi prima, ma si prega di portare un documento d’identità.

Espanol :

Excepcionalmente, la Banque de France de Carcasona abrirá sus puertas el viernes 19 de septiembre de 2025 en el marco de las Jornadas del Patrimonio y de una iniciativa de la Banque de France titulada « Ensemble Dialoguons » (de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00).

Antoine Lhuissier, experto de Banque de France en ciberseguridad y lucha contra el fraude en los pagos, estará presente durante toda la jornada. Será la ocasión de plantearle todas sus preguntas a él y al equipo de Aude, y de conocer mejor las misiones de la Banque de France (Estrategia Monetaria, Estabilidad Financiera y Servicios a la Economía y a la Sociedad).

No es necesario inscribirse previamente, pero se ruega llevar un documento de identidad.

