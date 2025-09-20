JEP 2025 Banquet et Visite du Manoir du Lau Allemans

JEP 2025 Banquet et Visite du Manoir du Lau Allemans samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Banquet et Visite du Manoir du Lau

Manoir du Lau Allemans Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Banquet du Manoir du Lau Sur réservation (19 €) A l’issue de ce repas, une visite guidée du Manoir sera proposée pour les participants.

Banquet du Manoir du Lau Sur réservation (19 €) A l’issue de ce repas, une visite guidée du Manoir sera proposée pour les participants. .

Manoir du Lau Allemans 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 22 22 48 patrimoinedallemans@orange.fr

English : JEP 2025 Banquet et Visite du Manoir du Lau

Banquet at Manoir du Lau Reservations required (19 ?) After the meal, a guided tour of the Manoir will be offered to participants.

German : JEP 2025 Banquet et Visite du Manoir du Lau

Banquet du Manoir du Lau Mit Reservierung (19?) Im Anschluss an das Essen wird eine Führung durch das Manoir für die Teilnehmer angeboten.

Italiano :

Banchetto al Manoir du Lau Prenotazione obbligatoria (19?) Dopo il pasto, i partecipanti potranno partecipare a una visita guidata del Manoir.

Espanol : JEP 2025 Banquet et Visite du Manoir du Lau

Banquete en el Manoir du Lau Reserva obligatoria (19?) Tras la comida, se ofrecerá a los participantes una visita guiada del Manoir.

L’événement JEP 2025 Banquet et Visite du Manoir du Lau Allemans a été mis à jour le 2025-09-15 par Val de Dronne