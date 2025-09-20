JEP 2025 Basilique Saint Eutrope Église Saint-Eutrope Saintes
Église Saint-Eutrope Rue Saint-Eutrope Saintes Charente-Maritime
A l’occasion des journées du patrimoine, la basilique Saint Eutrope se redécouvre à travers des visites et concerts.
English :
On the occasion of Heritage Days, the Basilica of Saint Eutrope is rediscovered through tours and concerts.
German :
Anlässlich der Tage des Kulturerbes wird die Basilika Saint Eutrope durch Besichtigungen und Konzerte wiederentdeckt.
Italiano :
In occasione delle Giornate del Patrimonio, la Basilica di Sant’Eutropio viene riscoperta attraverso visite e concerti.
Espanol :
Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, la Basílica de San Eutropo se redescubre a través de visitas y conciertos.
