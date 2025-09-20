JEP 2025 Basilique Saint Eutrope Église Saint-Eutrope Saintes

JEP 2025 Basilique Saint Eutrope Église Saint-Eutrope Saintes samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Basilique Saint Eutrope

Église Saint-Eutrope Rue Saint-Eutrope Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

A l’occasion des journées du patrimoine, la basilique Saint Eutrope se redécouvre à travers des visites et concerts.

Église Saint-Eutrope Rue Saint-Eutrope Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 26

English :

On the occasion of Heritage Days, the Basilica of Saint Eutrope is rediscovered through tours and concerts.

German :

Anlässlich der Tage des Kulturerbes wird die Basilika Saint Eutrope durch Besichtigungen und Konzerte wiederentdeckt.

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio, la Basilica di Sant’Eutropio viene riscoperta attraverso visite e concerti.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, la Basílica de San Eutropo se redescubre a través de visitas y conciertos.

