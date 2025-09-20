JEP 2025 Battle de tapisserie « Marie-Valérie vs Frédérique » Atelier de Marie-Valérie Aubusson

JEP 2025 Battle de tapisserie « Marie-Valérie vs Frédérique » Atelier de Marie-Valérie Aubusson samedi 20 septembre 2025.

Atelier de Marie-Valérie 46 Grande Rue Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Démonstration de tapisserie à l’aiguille. Bataille dans la joie et la bonne humeur entre la tapisserie d’Aubusson (tissée) et la tapisserie à l’aiguille (brodée). Deux passionnées, un même motif, la même laine et pour vous faire découvrir leur technique ancestrale . .

Atelier de Marie-Valérie 46 Grande Rue Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 04 27 86 marie-valerie@lagalerie.email

