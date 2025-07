JEP 2025 CARCASSONNE AU TEMPS DES BATISSEURS Carcassonne

Visite insolite en costume, d’1h15 à 1h30 environ, pour adultes et enfants de plus de 6 ans à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Remontez le temps avec Epok’Tour et son guide-conférencier incarnant Maître Guilhem, un bâtisseur du Moyen Âge. Il vous plongera au XIIIe siècle, en pleine période d’édification de la forteresse, dans le quotidien des bâtisseurs, en vous emmenant avec lui dans la Cité médiévale, le long de ses fortifications, entre lices et ruelles.

Entre réorganisation des pouvoirs politiques au sein de la ville haute et de la ville basse, vie quotidienne du XIIIe siècle et catharisme, Maître Guilhem vous fera revivre cette période lors d’une visite interactive enrichie d’objets historiques pour une visite captivante et ludique.

Réservation indispensable. Gratuit pour les moins de 5 ans.

Visite en français uniquement, en petits groupes (à partir de 6 personnes et avec un maximum de 25). Accès PMR (personne à mobilité réduite) sur demande.

Cité Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 7 66 10 57 96 resa@epoktour.fr

English :

Unusual visit in costume, from 1h15 to 1h30 approx., for adults and children aged 6 and over, on the occasion of the European Heritage Days.

Step back in time with Epok’Tour and its tour guide, Maître Guilhem, a builder from the Middle Ages. He’ll take you back to the 13th century, when the fortress was being built, and plunge you into the daily life of the builders, as he leads you through the medieval town, along its fortifications, between the lices and the narrow streets.

Between the reorganization of political powers in the upper and lower towns, daily life in the 13th century and Catharism, Maître Guilhem will take you back in time on an interactive tour enriched with historical objects for a captivating and entertaining visit.

Reservations essential. Free for children under 5.

Visits in French only, in small groups (from 6 to a maximum of 25). PMR access on request.

German :

Ungewöhnliche Führung in Kostümen, ca. 1:15 bis 1:30 Stunden, für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes.

Reisen Sie mit Epok’Tour und seinem Fremdenführer, der Meister Guilhem, einen Baumeister des Mittelalters, verkörpert, in die Vergangenheit. Jahrhundert, mitten in der Zeit des Festungsbaus, in den Alltag der Baumeister ein und führt Sie mit ihm durch die mittelalterliche Stadt, entlang der Festungsanlagen, zwischen Feldern und Gassen.

Zwischen der Neuordnung der politischen Macht in der Ober- und Unterstadt, dem Alltagsleben im 13. Jahrhundert und dem Katharismus lässt Maître Guilhem Sie diese Zeit auf einer interaktiven Tour wieder aufleben, die mit historischen Objekten angereichert ist und Ihnen einen spannenden und spielerischen Besuch ermöglicht.

Eine Reservierung ist unbedingt erforderlich. Kostenlos für Kinder unter 5 Jahren.

Besichtigung nur auf Französisch, in kleinen Gruppen (ab 6 Personen und maximal 25). Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität (PMR) auf Anfrage.

Italiano :

Un’insolita visita in costume, della durata da 1 ora e 15 minuti a 1 ora e 30 minuti, per adulti e bambini dai 6 anni in su, in occasione delle Giornate europee del patrimonio.

Fate un viaggio nel tempo con Epok’Tour e la sua guida-insegnante, Maître Guilhem, un costruttore del Medioevo. Vi riporterà al XIII secolo, quando la fortezza era in costruzione, e vi farà immergere nella vita quotidiana dei costruttori, mentre vi condurrà attraverso la città medievale, lungo le sue fortificazioni, tra i vicoli e le stradine.

Tra la riorganizzazione dei poteri politici nella città alta e bassa, la vita quotidiana nel XIII secolo e il catarismo, Maître Guilhem vi condurrà indietro nel tempo in un percorso interattivo con reperti storici per una visita accattivante e divertente.

Prenotazione obbligatoria. Gratuito per i bambini sotto i 5 anni.

Visite solo in francese, in piccoli gruppi (da 6 persone fino a un massimo di 25). PMR (accesso per disabili) su richiesta.

Espanol :

Una visita insólita disfrazada, de 1 hora 15 minutos a 1 hora 30 minutos de duración, para adultos y niños a partir de 6 años, con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Viaje en el tiempo con Epok’Tour y su guía-monitor, Maître Guilhem, un constructor de la Edad Media. Le transportará al siglo XIII, época de la construcción de la fortaleza, y le sumergirá en la vida cotidiana de los constructores, mientras le conduce por la ciudad medieval, a lo largo de sus fortificaciones, entre los lices y las callejuelas.

Entre la reorganización de los poderes políticos en las ciudades alta y baja, la vida cotidiana en el siglo XIII y el catarismo, Maître Guilhem le hará viajar en el tiempo a través de un recorrido interactivo con objetos históricos para una visita cautivadora y entretenida.

Imprescindible reservar. Gratuito para menores de 5 años.

Visitas sólo en francés, en grupos reducidos (de 6 a 25 personas como máximo). PMR (acceso para minusválidos) previa petición.

