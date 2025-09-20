JEP 2025 Champagney rue du bassin Champagney

JEP 2025 Champagney

rue du bassin Bassin de Champagney Champagney Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Programme du 20 et 21 septembre 2025:

– Voies navigables de France (VNF) propose une visite gratuite mais sur réservation du barrage-réservoir de Champagney.

Profitez de cette occasion unique pour venir visiter une partie du barrage, visite de la crête avec description technique et historique (pour des raison de sécurité aucune visite de l’intérieur n’est prévue).

Au détour de la visite, vous découvrirez toute l’histoire de cet ouvrage d’envergure, et comment VNF en assure aujourd’hui l’exploitation.

Guidé par le personnel de VNF, vous comprendrez tout du fonctionnement de cet ouvrage et de sa fonction, l’activité essentielle qu’il remplit depuis plus de 80 ans renforcer l’alimentation en eau du canal du Rhône au Rhin, canal qui traverse le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort et le Doubs.

**Informations pratiques **

Durée de la visite 45 min

Départs prévus à 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 14h, 14h30, 15h, 15h30 et 16h, par groupe de 10 personnes max.

Réservez-vite auprès de Ronchamp Tourisme au 03 84 63 50 82.

– RDV à la Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme entrée gratuite pour tous samedi et dimanche de 14h à 18h.

Projection du film « Champagney autrefois » le dimanche à 14h.

– Visite de l’église de Champagney dimanche de 13h45 à 16h .

rue du bassin Bassin de Champagney Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 50 82 ronchamptourisme@gmail.com

