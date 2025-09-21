JEP 2025 CHANTS ET CONTES AU JARDIN TINCTORIAL Carcassonne
JEP 2025 CHANTS ET CONTES AU JARDIN TINCTORIAL Carcassonne dimanche 21 septembre 2025.
JEP 2025 CHANTS ET CONTES AU JARDIN TINCTORIAL
Place Gaston Jourdanne Carcassonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Explorez le Jardin tinctorial de Carcassonne, un espace dédié aux plantes tinctoriales utilisées autrefois pour teindre les draps de laine fabriqués dans la ville aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles.
Au fil des panneaux explicatifs et des effets d’illusions optiques, découvrez les secrets des pigments naturels issus de la garance, du pastel et d’autres plantes locales.
Laissez-vous ensuite emporter par Marie, fileuse et conteuse, qui chante et raconte en occitan et en français l’histoire des couleurs, des bergers et de la laine, dans une performance poétique et vivante. Une animation sensible et immersive, entre tradition textile et transmission orale.
.
Place Gaston Jourdanne Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 10 24 30
English :
Explore the Jardin tinctorial de Carcassonne, an area dedicated to the dye plants once used to dye the woollen cloth produced in the town in the 17th and 18th centuries.
With explanatory panels and optical illusions, discover the secrets of natural pigments derived from madder, woad and other local plants.
Then let yourself be carried away by Marie, spinner and storyteller, who sings and tells the story of colors, shepherds and wool in Occitan and French, in a lively, poetic performance. A sensitive and immersive animation, between textile tradition and oral transmission.
German :
Erkunden Sie den Färbergarten von Carcassonne, der den Färbepflanzen gewidmet ist, die einst zum Färben der Wolllaken verwendet wurden, die in der Stadt im 17. und 18. Jahrhundert hergestellt wurden.
Entdecken Sie die Geheimnisse der natürlichen Pigmente, die aus Krapp, Pastell und anderen lokalen Pflanzen gewonnen werden.
Lassen Sie sich anschließend von Marie, einer Spinnerin und Geschichtenerzählerin, mitreißen, die in einer poetischen und lebendigen Performance auf Okzitanisch und Französisch die Geschichte der Farben, der Hirten und der Wolle singt und erzählt. Eine sensible und immersive Animation zwischen Textiltradition und mündlicher Überlieferung.
Italiano :
Esplorate il Jardin tinctorial de Carcassonne, un’area dedicata alle piante tintorie che un tempo venivano utilizzate per tingere i teli di lana prodotti in città nel XVII e XVIII secolo.
Con pannelli esplicativi e illusioni ottiche, scoprite i segreti dei pigmenti naturali ricavati dalla robbia, dal guado e da altre piante locali.
Lasciatevi poi trasportare da Marie, filatrice e cantastorie, che canta e racconta in occitano e in francese la storia dei colori, dei pastori e della lana, in una performance vivace e poetica. Un’esperienza sensibile e coinvolgente, che unisce tradizione tessile e tradizione orale.
Espanol :
Explore el Jardín tinctorial de Carcasona, un espacio dedicado a las plantas tintóreas que antaño se utilizaban para teñir las sábanas de lana fabricadas en la ciudad en los siglos XVII y XVIII.
Con paneles explicativos e ilusiones ópticas, descubra los secretos de los pigmentos naturales derivados de la rubia, el woad y otras plantas locales.
A continuación, déjese llevar por Marie, hilandera y narradora, que canta y cuenta la historia de los colores, los pastores y la lana en occitano y francés, en una actuación viva y poética. Una experiencia sensible y envolvente, que combina tradición textil y tradición oral.
L’événement JEP 2025 CHANTS ET CONTES AU JARDIN TINCTORIAL Carcassonne a été mis à jour le 2025-09-09 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Carcassonne