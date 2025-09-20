JEP 2025 Chapelle des Vernusses Chapelle des Vernusses Bresnay

Chapelle des Vernusses 1352, route des Vernusses Bresnay Allier

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

La chapelle des Vernusses abrite une Vierge Noire en bois de noyer du XIIᵉ ou XIIIᵉ siècle,

la construction de la chapelle remonte à 1874. La commune s’efforce de restaurer et

d’entretenir ce patrimoine.

Chapelle des Vernusses 1352, route des Vernusses Bresnay 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 90 52 89 mairie@bresnay.fr

English :

The Vernusses chapel houses a Black Madonna made of walnut wood from the 12th or 13th century,

the chapel was built in 1874. The commune strives to restore and maintain

and maintain this heritage.

German :

Die Kapelle Les Vernusses beherbergt eine Schwarze Madonna aus Walnussholz aus dem 12. oder 13,

jahrhundert. Die Kapelle wurde 1874 erbaut. Die Gemeinde bemüht sich, die Kapelle zu restaurieren und zu pflegen

dieses Kulturerbe zu erhalten.

Italiano :

La cappella di Vernusses ospita una Madonna Nera in legno di noce del XII o XIII secolo,

la cappella fu costruita nel 1874. Il comune sta lavorando duramente per restaurare e mantenere

e mantenere questo patrimonio.

Espanol :

La capilla de Vernusses alberga una Virgen Negra de madera de nogal del siglo XII o XIII,

la capilla fue construida en 1874. El municipio se esfuerza por restaurar y mantener

y mantener este patrimonio.

