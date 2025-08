JEP 2025 « Chasse aux bouquets de fleurs locales » Rue des Fossés de la Tour Prisonnière Cusset

JEP 2025 « Chasse aux bouquets de fleurs locales » Rue des Fossés de la Tour Prisonnière Cusset samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 « Chasse aux bouquets de fleurs locales »

Rue des Fossés de la Tour Prisonnière RDV à la Tour Prisonnière Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion de la 5ème édition des Journées de la Fleur Française, venez participer à une chasse aux bouquets en plein cœur historique de Cusset mêlant ainsi patrimoine culturel et patrimoine floral. A la clé, des bouquets de fleurs locales à gagner !

.

Rue des Fossés de la Tour Prisonnière RDV à la Tour Prisonnière Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 59 52 53 84 contact@margueriteetcompagnie.com

English :

For the 5th edition of the Journées de la Fleur Française, come and take part in a bouquet hunt in the historic heart of Cusset, combining cultural and floral heritage. Local flower bouquets are up for grabs!

German :

Anlässlich der 5. Ausgabe der Französischen Blumentage nehmen Sie an einer Blumenstraußjagd im historischen Zentrum von Cusset teil, bei der sich kulturelles und florales Erbe vermischen. Zu gewinnen gibt es Blumensträuße aus der Region!

Italiano :

Nell’ambito delle 5° Giornate della Fioritura Francese, partecipate a una caccia al bouquet nel cuore storico di Cusset, unendo patrimonio culturale e patrimonio floreale. Potreste vincere un bouquet di fiori locali!

Espanol :

En el marco de las 5ª Jornadas de la Flor Francesa, participe en una caza de ramos en el centro histórico de Cusset, combinando patrimonio cultural y patrimonio floral. Podrá ganar un ramo de flores locales

L’événement JEP 2025 « Chasse aux bouquets de fleurs locales » Cusset a été mis à jour le 2025-07-30 par Vichy Destinations