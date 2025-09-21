JEP 2025 CHÂTEAU D’AGUILAR Tuchan
JEP 2025 CHÂTEAU D’AGUILAR Tuchan dimanche 21 septembre 2025.
JEP 2025 CHÂTEAU D’AGUILAR
Tuchan Aude
Début : 2025-09-21 10:30:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025 des 20 et 21 septembre, accès libre du château et visites commentées gratuites du château d’Aguilar à 10h30 et 14h30.
Tuchan 11350 Aude Occitanie +33 6 80 44 64 25 genevieveduployez@tuchan.fr
English :
For the European Heritage Days 2025 on September 20 and 21, free admission to the château and free guided tours of Château d’Aguilar at 10:30 am and 2:30 pm.
German :
Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes 2025 am 20. und 21. September haben Sie freien Zugang zur Burg und erhalten kostenlose Führungen durch die Burg von Aguilar um 10:30 und 14:30 Uhr.
Italiano :
Durante le Giornate Europee del Patrimonio 2025, il 20 e 21 settembre, ingresso gratuito al castello e visite guidate gratuite al Château d’Aguilar alle 10.30 e alle 14.30.
Espanol :
Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025, los días 20 y 21 de septiembre, entrada gratuita al castillo y visitas guiadas gratuitas al castillo de Aguilar a las 10.30 y a las 14.30 horas.
