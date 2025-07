JEP 2025 CHÂTEAU D’ARQUES Arques

Arques Aude

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le château d’Arques sera ouvert de 10h à 18h.

La Maison de Déodat Roché entrée libre de 10h à 18h.

L’Eglise Saint Anne entrée libre de 10h à 18h.

Arques 11190 Aude Occitanie +33 4 68 69 84 77 site.arques@wanadoo.fr

English :

On the occasion of the European Heritage Days, the Château d’Arques will be open from 10am to 6pm.

Maison de Déodat Roché: free admission from 10am to 6pm.

Eglise Saint Anne: free admission from 10am to 6pm.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes ist das Schloss von Arques von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Das Haus von Déodat Roché: freier Eintritt von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Die Kirche Saint Anne: freier Eintritt von 10 bis 18 Uhr.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Castello d’Arques sarà aperto dalle 10.00 alle 18.00.

La Casa di Déodat Roché: ingresso gratuito dalle 10.00 alle 18.00.

La Chiesa di Sant’Anna: ingresso gratuito dalle 10.00 alle 18.00.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el castillo de Arques estará abierto de 10.00 a 18.00 horas.

Casa de Déodat Roché: entrada gratuita de 10.00 a 18.00 h.

Iglesia de Santa Ana: entrada gratuita de 10.00 a 18.00 h.

