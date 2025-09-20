JEP 2025 Château d’Avrilly Château d’Avrilly Trévol

JEP 2025 Château d’Avrilly Château d’Avrilly Trévol samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Château d’Avrilly

Château d’Avrilly 1 route d’Avrilly Trévol Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Sur la rive droite de l’Allier, le château d’Avrilly dresse ses hautes toitures, ses tours et tourelles, ses pavillons, cheminées et lanternons, qui lui donnent une allure féérique… Visite des intérieurs du château et du parc.

.

Château d’Avrilly 1 route d’Avrilly Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 61 13 contact@chateauavrilly.com

English :

On the right bank of the Allier, the Château d’Avrilly’s high roofs, towers and turrets, pavilions, fireplaces and lanterns give it an enchanting allure… Visit the interior of the château and its grounds.

German :

Am rechten Ufer des Allier erhebt sich das Schloss von Avrilly mit seinen hohen Dächern, Türmen und Türmchen, Pavillons, Kaminen und Laternen, die ihm ein märchenhaftes Aussehen verleihen… Besichtigung der Innenräume des Schlosses und des Parks.

Italiano :

Sulla riva destra del fiume Allier, lo Château d’Avrilly si erge con i suoi alti tetti, le torri e le torrette, i padiglioni, i camini e le lanterne, conferendogli un aspetto incantevole… Visitate l’interno del castello e il parco.

Espanol :

En la orilla derecha del río Allier, el castillo de Avrilly se alza con sus altos tejados, torres y torreones, pabellones, chimeneas y faroles, dándole un aspecto encantador… Visite el interior del castillo y el parque.

L’événement JEP 2025 Château d’Avrilly Trévol a été mis à jour le 2025-08-29 par Office du tourisme de Moulins & sa région