JEP 2025 CHÂTEAU DE BOUISSE Bouisse

JEP 2025 CHÂTEAU DE BOUISSE

2 camin de Mielobre Bouisse Aude

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

Les amis du château de Bouisse vous convient pour une visite commentée !

Venez découvrir les différentes salles du château en parcourant les siècles auprès d’une guide passionné par son histoire.

D’abord château-fort depuis le 13ème siècle, le château est transformé au fil des siècle et adapté au style Renaissance. Longtemps utilisé comme bâtiment agricole, le domaine a été racheté en 1951 par l’écrivain René Nelli et son épouse Suzanne Ramon-Nelli. Ils opèrent une série de travaux et lui redonne son allure du XVIIème siècle.

Depuis 2008, les amis du château de Bouisse poursuivent le travail engagé pour larestauration.

Réservation conseillée.

2 camin de Mielobre Bouisse 11330 Aude Occitanie +33 6 79 10 11 32 chateau.de.bouisse@gmail.com

English :

The Friends of Bouisse Castle invite you to a guided tour!

Come and discover the different rooms of the château as you travel through the centuries with a guide who is passionate about its history.

Originally a fortified castle since the 13th century, the château was transformed over the centuries and adapted to the Renaissance style. Long used as a farm building, the estate was bought in 1951 by writer René Nelli and his wife Suzanne Ramon-Nelli. They undertook a series of renovations, restoring the château to its 17th-century appearance.

Since 2008, the Friends of Château de Bouisse have been continuing the restoration work.

Reservations recommended.

German :

Die Freunde des Château de Bouisse laden Sie zu einer kommentierten Besichtigung ein!

Entdecken Sie die verschiedenen Räume des Schlosses und lassen Sie sich von einer geschichtsinteressierten Führerin durch die Jahrhunderte begleiten.

Jahrhundert wurde das Schloss im Laufe der Jahrhunderte umgebaut und an den Stil der Renaissance angepasst. Das Anwesen, das lange Zeit als landwirtschaftliches Gebäude genutzt wurde, wurde 1951 von dem Schriftsteller René Nelli und seiner Frau Suzanne Ramon-Nelli gekauft. Sie führten eine Reihe von Arbeiten durch und gaben dem Schloss sein Aussehen aus dem 17. Jahrhundert zurück.

Seit 2008 führen die Freunde des Château de Bouisse die begonnenen Restaurierungsarbeiten fort.

Reservierung empfohlen.

Italiano :

Gli Amici del Castello di Bouisse vi invitano a una visita guidata!

Venite a scoprire le diverse sale del castello, viaggiando attraverso i secoli con una guida appassionata della sua storia.

Originariamente un castello fortificato risalente al XIII secolo, il castello è stato trasformato nel corso dei secoli e adattato allo stile rinascimentale. A lungo utilizzata come edificio agricolo, la tenuta fu acquistata nel 1951 dallo scrittore René Nelli e da sua moglie Suzanne Ramon-Nelli. Essi realizzarono una serie di lavori per riportare il castello al suo aspetto del XVII secolo.

Dal 2008, gli Amici del Castello di Bouisse proseguono i lavori di restauro.

Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Los Amigos del Castillo de Bouisse le invitan a una visita guiada

Venga a descubrir las diferentes estancias del castillo mientras recorre los siglos de la mano de un guía apasionado por su historia.

Originalmente un castillo fortificado del siglo XIII, el castillo fue transformado a lo largo de los siglos y adaptado al estilo renacentista. Utilizado durante mucho tiempo como edificio agrícola, la finca fue adquirida en 1951 por el escritor René Nelli y su esposa Suzanne Ramon-Nelli. Llevaron a cabo una serie de obras para devolver al castillo su aspecto del siglo XVII.

Desde 2008, los Amigos del Castillo de Bouisse prosiguen las obras de restauración.

Se recomienda reservar.

