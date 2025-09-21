JEP 2025 CHÂTEAU DE CASCASTEL Cascastel-des-Corbières
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter le château de Cascastel qui fut la demeure de Joseph Gaspard Pailhoux qui exploita le fer et l’antimoine des Corbières au 18ème siècle.
Au programme
En vidéo Découvrez l’histoire du village et du château de Cascastel à travers une projection vidéo immersive, retraçant les grandes étapes de ce patrimoine local.
Visite commentée Poursuivez avec une visite guidée de la fascinante salle des gypses, un espace unique au cœur du château, riche en détails architecturaux et en histoire.
1 Place de l’Église Cascastel-des-Corbières 11360 Aude Occitanie +33 4 68 40 69 10 amischateau.cascastel@orange.f
English :
As part of the European Heritage Days, come and visit Château de Cascastel, once the home of Joseph Gaspard Pailhoux, who mined iron and antimony in the Corbières region in the 18th century.
On the program:
Video: Discover the history of the village and château de Cascastel through an immersive video projection, retracing the major stages of this local heritage.
Guided tour: Continue with a guided tour of the fascinating Gypsum Room, a unique space in the heart of the château, rich in architectural detail and history.
German :
Besuchen Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes das Schloss Cascastel, das der Wohnsitz von Joseph Gaspard Pailhoux war, der im 18. Jahrhundert Eisen und Antimon in den Corbières abbaute.
Auf dem Programm stehen:
In Videos: Entdecken Sie die Geschichte des Dorfes und des Schlosses von Cascastel anhand einer immersiven Videoprojektion, die die wichtigsten Etappen dieses lokalen Erbes nachzeichnet.
Geführte Tour: Fahren Sie fort mit einer Führung durch den faszinierenden Gipssaal, einen einzigartigen Raum im Herzen des Schlosses, der reich an architektonischen Details und Geschichte ist.
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, visitate il Castello di Cascastel, un tempo dimora di Joseph Gaspard Pailhoux, che nel XVIII secolo estraeva ferro e antimonio nelle Corbières.
In programma:
Video: Scoprite la storia del villaggio e del castello di Cascastel attraverso una proiezione video immersiva che ripercorre le tappe principali di questo patrimonio locale.
Visita guidata: visita guidata all’affascinante sala del gesso, uno spazio unico nel cuore del castello, ricco di dettagli architettonici e di storia.
Espanol :
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a visitar el castillo de Cascastel, antigua residencia de Joseph Gaspard Pailhoux, que en el siglo XVIII explotaba minas de hierro y antimonio en las Corbières.
En el programa:
Vídeo: Descubra la historia del pueblo y del castillo de Cascastel a través de una proyección de vídeo inmersiva que recorre las grandes etapas de este patrimonio local.
Visita guiada: Visita guiada de la fascinante sala de yeso, un espacio único en el corazón del castillo, rico en detalles arquitectónicos y en historia.
