JEP 2025 Château de Chevennes Lieu-dit le Domaine neuf Chapeau

Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Visite libre des extérieurs du château des Chevennes. Explorez les extérieurs du Château des
Chevennes à Chapeau ! Construit au XVIIᵉ siècle sur une motte entourée de douves à
l’emplacement d’un édifice médiéval.
Lieu-dit le Domaine neuf Château de Chevennes Chapeau 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 36 09 97 alexandre.l.hamelin@outlook.fr
English :
Self-guided tour of the exterior of the Château des Chevennes. Explore the exterior of Château des
Chevennes in Chapeau! Built in the 17th century on a motte surrounded by a moat
on the site of a medieval edifice.
German :
Freie Besichtigung der Außenanlagen des Château des Chevennes. Erkunden Sie die Außenanlagen des Château des
Chevennes in Chapeau! Jahrhundert auf einem von Wassergräben umgebenen Erdhügel an der Stelle eines
jahrhundert an der Stelle eines mittelalterlichen Gebäudes errichtet.
Italiano :
Visita autoguidata dell’esterno dello Château des Chevennes. Esplorate l’esterno dello Château des
Chevennes a Chapeau! Costruito nel XVII secolo su una motta circondata da un fossato
sul sito di un edificio medievale.
Espanol :
Visita autoguiada del exterior del Château des Chevennes. Explore el exterior del Château des
Chevennes en Chapeau Construido en el siglo XVII sobre una loma rodeada por un foso
en el emplazamiento de un edificio medieval.
