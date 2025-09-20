JEP 2025 Château de Chevennes Lieu-dit le Domaine neuf Chapeau

Visite libre des extérieurs du château des Chevennes. Explorez les extérieurs du Château des

Chevennes à Chapeau ! Construit au XVIIᵉ siècle sur une motte entourée de douves à

l’emplacement d’un édifice médiéval.

Lieu-dit le Domaine neuf Château de Chevennes Chapeau 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 36 09 97 alexandre.l.hamelin@outlook.fr

English :

Self-guided tour of the exterior of the Château des Chevennes. Explore the exterior of Château des

Chevennes in Chapeau! Built in the 17th century on a motte surrounded by a moat

on the site of a medieval edifice.

German :

Freie Besichtigung der Außenanlagen des Château des Chevennes. Erkunden Sie die Außenanlagen des Château des

Chevennes in Chapeau! Jahrhundert auf einem von Wassergräben umgebenen Erdhügel an der Stelle eines

jahrhundert an der Stelle eines mittelalterlichen Gebäudes errichtet.

Italiano :

Visita autoguidata dell’esterno dello Château des Chevennes. Esplorate l’esterno dello Château des

Chevennes a Chapeau! Costruito nel XVII secolo su una motta circondata da un fossato

sul sito di un edificio medievale.

Espanol :

Visita autoguiada del exterior del Château des Chevennes. Explore el exterior del Château des

Chevennes en Chapeau Construido en el siglo XVII sobre una loma rodeada por un foso

en el emplazamiento de un edificio medieval.

