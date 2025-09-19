JEP 2025 CHÂTEAU DE COUSTAUSSA Coustaussa

D312 Coustaussa Aude

2025-09-19

Visite guidée de l’un des plus grands châteaux de l’Aude.

Plongez au cœur de 850 ans d’histoire en visitant le château de Coustaussa, l’un des plus grands châteaux de l’Aude. Lors de visites commentées en français ou en anglais, laissez-vous guider à travers ses remparts, son histoire et ses secrets. Admirez les panoramas exceptionnels sur la vallée de la Salz, Couiza et les Capitelles, et ressentez la magie d’un site qui a traversé les siècles.

Pour les scolaires sur réservation uniquement 10h 12h, 14h 16h, 16h 18h.

D312 Coustaussa 11190 Aude Occitanie +33 6 14 30 70 71 chateau.de.coustaussa@gmail.com

English :

Guided tour of one of the largest châteaux in the Aude region.

Immerse yourself in 850 years of history with a visit to Château de Coustaussa, one of the largest castles in the Aude region. Take a guided tour in French or English and discover its ramparts, history and secrets. Admire the exceptional panoramic views over the Salz valley, Couiza and the Capitelles, and feel the magic of a site that has stood the test of time.

For school groups by appointment only: 10am 12pm, 2pm 4pm, 4pm 6pm.

German :

Geführte Tour durch eines der größten Schlösser des Departements Aude.

Besuchen Sie das Schloss Coustaussa, eine der größten Burgen des Departements Aude, und tauchen Sie ein in 850 Jahre Geschichte. Lassen Sie sich bei Führungen auf Französisch oder Englisch durch die Mauern, die Geschichte und die Geheimnisse der Burg führen. Bewundern Sie die außergewöhnlichen Panoramen über das Salztal, Couiza und die Capitelles und spüren Sie die Magie eines Ortes, der die Jahrhunderte überdauert hat.

Für Schulklassen nur mit Reservierung: 10:00 12:00 Uhr, 14:00 16:00 Uhr, 16:00 18:00 Uhr.

Italiano :

Visita guidata di uno dei più grandi castelli dell’Aude.

Immergetevi in 850 anni di storia con una visita al Castello di Coustaussa, uno dei più grandi castelli della regione dell’Aude. Partecipate a una visita guidata in francese o in inglese e scoprite i suoi bastioni, la sua storia e i suoi segreti. Ammirate le eccezionali viste panoramiche sulla valle del Salz, su Couiza e sulle Capitelles, e sentite la magia di un sito sopravvissuto ai secoli.

Per gruppi scolastici solo su prenotazione: 10.00-12.00, 14.00-16.00, 16.00-18.00.

Espanol :

Visita guiada a uno de los mayores castillos del Aude.

Sumérjase en 850 años de historia con una visita al castillo de Coustaussa, uno de los más grandes de la región del Aude. Realice una visita guiada en francés o inglés y descubra sus murallas, su historia y sus secretos. Admire las excepcionales vistas panorámicas sobre el valle del Salz, Couiza y las Capitelles, y sienta la magia de un lugar que ha sobrevivido a los siglos.

Para grupos escolares con reserva previa: de 10.00 a 12.00 h, de 14.00 a 16.00 h, de 16.00 a 18.00 h.

