JEP 2025 CHÂTEAU DE COUSTAUSSA Coustaussa

Visite guidée de l’un des plus grands châteaux de l’Aude

Plongez au cœur de 850 ans d’histoire en visitant le château de Coustaussa, l’un des plus grands châteaux de l’Aude. Lors de visites commentées en français ou en anglais, laissez-vous guider à travers ses remparts, son histoire et ses secrets. Admirez les panoramas exceptionnels sur la vallée de la Salz, Couiza et les Capitelles, et ressentez la magie d’un site qui a traversé les siècles.

7 visites à 10h et 11h le matin et 14h, 15h, 16h, 17h et 18h l’après-midi. La réservation n’est pas obligatoire mais conseillée.

La visite commentée reste à libre participation et à l’appréciation de chacun

.

D312 Coustaussa 11190 Aude Occitanie +33 6 14 30 70 71 chateau.de.coustaussa@gmail.com

English :

Guided tour of one of Aude’s greatest châteaux

Immerse yourself in 850 years of history with a visit to Château de Coustaussa, one of the largest castles in the Aude region. Take a guided tour in French or English and discover its ramparts, history and secrets. Admire the exceptional panoramic views over the Salz valley, Couiza and the Capitelles, and feel the magic of a site that has stood the test of time.

7 visits at 10 and 11 a.m. and 2, 3, 4, 5 and 6 p.m. in the afternoon. Reservations are not required, but are recommended.

Guided tours are free and open to all

German :

Führung durch eine der größten Burgen des Departements Aude

Besuchen Sie das Schloss Coustaussa, eine der größten Burgen des Departements Aude, und tauchen Sie ein in 850 Jahre Geschichte. Lassen Sie sich bei Führungen auf Französisch oder Englisch durch die Mauern, die Geschichte und die Geheimnisse der Burg führen. Bewundern Sie die außergewöhnlichen Panoramen über das Salztal, Couiza und die Capitelles und spüren Sie die Magie eines Ortes, der die Jahrhunderte überdauert hat.

7 Führungen um 10 und 11 Uhr am Vormittag und um 14, 15, 16, 17 und 18 Uhr am Nachmittag. Eine Reservierung ist nicht erforderlich, wird aber empfohlen.

Die kommentierte Besichtigung bleibt der freien Teilnahme und dem Ermessen des Einzelnen überlassen

Italiano :

Visita guidata a uno dei più grandi castelli della regione dell’Aude

Immergetevi in 850 anni di storia con una visita al Castello di Coustaussa, uno dei più grandi castelli della regione dell’Aude. Partecipate a una visita guidata in francese o in inglese e scoprite i suoi bastioni, la sua storia e i suoi segreti. Ammirate le eccezionali viste panoramiche sulla valle del Salz, su Couiza e sulle Capitelles, e sentite la magia di un sito sopravvissuto ai secoli.

7 visite alle 10 e alle 11 del mattino e alle 14, 15, 16, 17 e 18 del pomeriggio. La prenotazione non è obbligatoria, ma consigliata.

Le visite guidate sono gratuite e aperte a tutti

Espanol :

Visita guiada a uno de los mayores castillos de la región de Aude

Sumérjase en 850 años de historia con una visita al castillo de Coustaussa, uno de los más grandes de la región de Aude. Realice una visita guiada en francés o inglés y descubra sus murallas, su historia y sus secretos. Admire las excepcionales vistas panorámicas sobre el valle del Salz, Couiza y las Capitelles, y sienta la magia de un lugar que ha sobrevivido a los siglos.

7 visitas a las 10:00 y 11:00 por la mañana y a las 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 y 18:00 por la tarde. La reserva no es obligatoria, pero sí recomendable.

Las visitas guiadas son gratuitas y están abiertas a todos

