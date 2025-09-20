JEP 2025 Château de la Cour Lieu-dit la Cour Chapeau

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite guidée des jardins et des communs du château de la Cour.

Explorez les jardins à la française et les communs du château de la Cour à Chapeau,

construit au XVIᵉ siècle et découvrez l'architecture en briques polychromes du château.

.

Lieu-dit la Cour Château de la Cour Chapeau 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 36 09 97 alexandre.l.hamelin@outlook.fr

English :

Guided tour of the gardens and outbuildings of Château de la Cour.

Explore the formal gardens and outbuildings of the Château de la Cour à Chapeau,

built in the 16th century, and discover the polychrome brick architecture of the château.

German :

Geführte Tour durch die Gärten und die Commons des Château de la Cour.

Erkunden Sie die französischen Gärten und die Gemeinschaftsräume des Château de la Cour à Chapeau, das im 16,

jahrhundert erbaut wurde, und entdecken Sie die Architektur aus polychromen Ziegelsteinen des

Italiano :

Visita guidata ai giardini e alle pertinenze dello Château de la Cour.

Esplorate i giardini formali e gli annessi del Château de la Cour à Chapeau,

costruito nel XVI secolo, e scoprite l'architettura in mattoni policromi del castello.

Espanol :

Visita guiada a los jardines y dependencias del castillo de la Cour.

Explore los jardines formales y las dependencias del castillo de la Cour à Chapeau,

construido en el siglo XVI, y descubra la arquitectura de ladrillo policromado del castillo.

