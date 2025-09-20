JEP 2025 Château de la Cour Lieu-dit la Cour Chapeau
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Visite guidée des jardins et des communs du château de la Cour.
Explorez les jardins à la française et les communs du château de la Cour à Chapeau,
construit au XVIᵉ siècle et découvrez l’architecture en briques polychromes du
.
Lieu-dit la Cour Château de la Cour Chapeau 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 36 09 97 alexandre.l.hamelin@outlook.fr
English :
Guided tour of the gardens and outbuildings of Château de la Cour.
Explore the formal gardens and outbuildings of the Château de la Cour à Chapeau,
built in the 16th century, and discover the polychrome brick architecture of the
German :
Geführte Tour durch die Gärten und die Commons des Château de la Cour.
Erkunden Sie die französischen Gärten und die Gemeinschaftsräume des Château de la Cour à Chapeau, das im 16,
jahrhundert erbaut wurde, und entdecken Sie die Architektur aus polychromen Ziegelsteinen des
Italiano :
Visita guidata ai giardini e alle pertinenze dello Château de la Cour.
Esplorate i giardini formali e gli annessi del Château de la Cour à Chapeau,
costruito nel XVI secolo, e scoprite l’architettura in mattoni policromi del castello
Espanol :
Visita guiada a los jardines y dependencias del castillo de la Cour.
Explore los jardines formales y las dependencias del castillo de la Cour à Chapeau,
construido en el siglo XVI, y descubra la arquitectura de ladrillo policromado del castillo
