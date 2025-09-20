JEP 2025 CHATEAU DE LA SEIGNE Villemoustaussou

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le patrimoine local de Villemoustaussou avec la visite du château de la Seigne et découverte du campement Médiéval.

Pour cette journée, les propriétaires du château vous ouvrent leurs portes. Toute la journée venez découvrir le parc et un campement médiéval animé par les Echansons.

A partir de 14h profitez d’une visite guidée du château. La journée se clôturera avec une soirée musicale de 18h à 19h00 animée par L’ensemble instrumental du Minervois .

Villemoustaussou 11620 Aude Occitanie +33 4 68 11 07 66

English :

On the occasion of the European Heritage Days, come and discover the local heritage of Villemoustaussou with a visit to the Château de la Seigne and a tour of the medieval encampment.

For this special day, the owners of the château will open their doors to you. All day long, come and discover the park and a medieval encampment led by the Echansons.

From 2pm, enjoy a guided tour of the château. The day ends with a musical evening from 6pm to 7pm, hosted by the « Ensemble Instrumental du Minervois ».

German :

Entdecken Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes das lokale Kulturerbe von Villemoustaussou mit einem Besuch des Château de la Seigne und der Entdeckung des mittelalterlichen Lagers.

An diesem Tag öffnen die Besitzer des Schlosses ihre Türen für Sie. Den ganzen Tag über können Sie den Park und ein mittelalterliches Lager entdecken, das von den Echansons unterhalten wird.

Ab 14 Uhr können Sie an einer Führung durch das Schloss teilnehmen. Der Tag endet mit einem musikalischen Abend von 18 bis 19 Uhr, der vom « Ensemble instrumental du Minervois » gestaltet wird.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a scoprire il patrimonio locale di Villemoustaussou con una visita al Château de la Seigne e un tour dell’accampamento medievale.

I proprietari del castello vi apriranno le porte per la giornata. Per tutto il giorno, venite a scoprire il parco e l’accampamento medievale guidati dagli Echanson.

A partire dalle 14.00, godetevi una visita guidata del castello. La giornata si concluderà con una serata musicale dalle 18.00 alle 19.00 a cura dell' »Ensemble Instrumental du Minervois ».

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir el patrimonio local de Villemoustaussou con una visita al Castillo de la Seigne y un recorrido por el campamento medieval.

Los propietarios del castillo le abrirán sus puertas durante todo el día. Durante todo el día, venga a descubrir el parque y el campamento medieval de la mano de los Echanson.

A partir de las 14:00, disfrute de una visita guiada por el castillo. La jornada terminará con una velada musical de 18:00 a 19:00 a cargo del « Ensemble Instrumental du Minervois ».

