JEP 2025 CHÂTEAU DE LUC VISITE HISTORIQUE Luc-sur-Orbieu

JEP 2025 CHÂTEAU DE LUC VISITE HISTORIQUE

1 rue du château Luc-sur-Orbieu Aude

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Journées Européennes du Patrimoine 2025

Voyage dans le temps au cœur du vignoble languedocien

Passionnés de viticulture et d’histoire, la famille Fabre est ravie de vous accueillir pour une visite unique au sein de son entreprise viticole familiale, en constante évolution.

Remontez les siècles en explorant les objets historiques du Château de Luc, jusqu’à la cave souterraine du XIVᵉ siècle. Revivez les grands événements qui ont façonné les paysages et le vignoble du Languedoc, de l’âge d’or du XIXᵉ siècle à la grande révolte de 1907, pour une immersion captivante dans l’épopée du Midi viticole.

La visite se conclut par une dégustation dans le caveau aménagé dans une ancienne écurie. Vous y découvrirez les vins biologiques, déclinés en IGP Pays d’Oc, AOC Languedoc, Corbières et Minervois.

Option gourmande

Vous pouvez enrichir votre dégustation avec la dégustation de planches de charcuteries et fromages locaux (22 € pour environ 4 personnes). Sur réservation, 24h à l’avance.

Horaires de départ des visites 10h, 11h, 14, 15h, 16h, 17h et 18h

Durée 1h

Réservation obligatoire

1 rue du château Luc-sur-Orbieu 11200 Aude Occitanie +33 6 31 01 73 09 oenotourisme@famille-fabre.com

English :

European Heritage Days 2025

Journey back in time to the heart of the Languedoc vineyards

Passionate about viticulture and history, the Fabre family is delighted to welcome you for a unique visit to their ever-evolving family winery.

Step back in time as you explore the historical artifacts of Château de Luc, right up to the 14th-century underground cellar. Relive the great events that shaped the Languedoc landscape and vineyards, from the golden age of the 19th century to the great revolt of 1907, for a captivating immersion in the epic story of the Midi wine region.

The tour concludes with a tasting in the cellar, housed in a former stable. Here you’ll discover organic wines, including IGP Pays d’Oc, AOC Languedoc, Corbières and Minervois.

Gourmet option:

Enhance your tasting experience with a platter of local charcuterie and cheeses (22? for 4 people). Please reserve 24 hours in advance.

Tour departure times: 10am, 11am, 2pm, 3pm, 4pm, 5pm and 6pm

Duration: 1 hour

Reservations required

German :

Europäische Tage des Kulturerbes 2025

Eine Zeitreise in die Weinberge des Languedoc

Als passionierte Weinbauern und Geschichtsliebhaber freut sich die Familie Fabre, Sie zu einem einzigartigen Besuch in ihrem familiengeführten, sich ständig weiterentwickelnden Weinbaubetrieb begrüßen zu dürfen.

Reisen Sie durch die Jahrhunderte und erkunden Sie die historischen Objekte des Château de Luc bis hin zum unterirdischen Weinkeller aus dem 14. Jahrhundert bis hin zur großen Revolte von 1907 und tauchen Sie ein in die Geschichte des südfranzösischen Weinbaugebiets.

Der Besuch endet mit einer Weinprobe im Weinkeller, der in einem ehemaligen Stall untergebracht ist. Hier können Sie die biologischen Weine der IGP Pays d’Oc, der AOC Languedoc, Corbières und Minervois entdecken.

Option für Feinschmecker

Sie können Ihre Weinprobe mit der Verkostung von Wurst- und Käsebrettern aus der Region bereichern (22 ? für ca. 4 Personen). Auf Vorbestellung, 24 Stunden im Voraus.

Startzeiten der Besichtigungen: 10 Uhr, 11 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr und 18 Uhr

Dauer: 1 Std

Reservierung erforderlich

Italiano :

Giornate europee del patrimonio 2025

Viaggio a ritroso nel tempo nel cuore dei vigneti della Linguadoca

Appassionata di viticoltura e storia, la famiglia Fabre è lieta di accogliervi in un tour unico della sua cantina di famiglia, in costante evoluzione.

Tornate indietro nel tempo esplorando i reperti storici di Château de Luc, fino alla cantina sotterranea del XIV secolo. Rivivete i grandi eventi che hanno plasmato il paesaggio e i vigneti della Linguadoca, dall’età dell’oro del XIX secolo alla grande rivolta del 1907, per una coinvolgente immersione nell’epica storia della regione vinicola del Midi.

Il tour si conclude con una degustazione in cantina, ospitata in un’antica stalla. Qui potrete scoprire i vini biologici, disponibili nelle IGP Pays d’Oc, Languedoc AOC, Corbières e Minervois.

Opzione gourmet:

Potete arricchire la vostra esperienza di degustazione con un piatto di salumi e formaggi locali (22? per circa 4 persone). Prenotare con 24 ore di anticipo.

Orari di partenza del tour: 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 e 18.00

Durata: 1 ora

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio 2025

Viaje en el tiempo al corazón de los viñedos de Languedoc

Apasionada de la viticultura y de la historia, la familia Fabre está encantada de recibirle en un recorrido único por su bodega familiar en constante evolución.

Retroceda en el tiempo mientras explora los objetos históricos del Château de Luc, hasta la bodega subterránea del siglo XIV. Reviva los grandes acontecimientos que marcaron el paisaje y los viñedos de Languedoc, desde la edad de oro del siglo XIX hasta la gran revuelta de 1907, para una inmersión cautivadora en la historia épica de la región vinícola de Midi.

La visita concluye con una degustación en la bodega, ubicada en un antiguo establo. Aquí podrá descubrir los vinos ecológicos, disponibles en Pays d’Oc IGP, Languedoc AOC, Corbières y Minervois.

Opción gastronómica:

Puede completar su degustación con una tabla de embutidos y quesos locales (22? para unas 4 personas). Reserve con 24 horas de antelación.

Horarios de salida: 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 y 18.00 h

Duración: 1 hora

Reserva obligatoria

