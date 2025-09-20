JEP 2025 CHÂTEAU DE LUC VISITE LUDIQUE Luc-sur-Orbieu

1 rue du château Luc-sur-Orbieu Aude

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 11:00:00

2025-09-20

Journées Européennes du Patrimoine 2025

Plongez en famille dans l’histoire du Midi viticole à travers une visite ludique au cœur du Château Famille Fabre.

Les enfants suivent un parcours jalonné d’énigmes, de petits défis et de jeux sensoriels pour découvrir l’histoire du vin de manière amusante et interactive. Ils sont guidés par Fabreille tout au long d’un itinéraire ponctué d’activités variées.

Pour les enfants

– Jeux et défis tout au long du parcours

– Découverte des secrets de l’histoire du vignoble

– Dégustation de jus de raisin du domaine

Pour les adultes

– Présentation de l’histoire du vignoble languedocien

– Dégustation de plusieurs cuvées bio de la Famille Fabre

Durée 1h15

Public familles avec enfants à partir de 5 ans

1 rue du château Luc-sur-Orbieu 11200 Aude Occitanie +33 6 31 01 73 09 oenotourisme@famille-fabre.com

English :

European Heritage Days 2025

Dive into the history of the Midi wine-growing region with your family on a fun-filled tour of Château Famille Fabre.

Children follow a trail of riddles, challenges and sensory games to discover the history of wine in a fun, interactive way. They are guided by Fabreille along an itinerary punctuated by a variety of activities.

For children:

– Games and challenges along the way

– Discover the secrets of the vineyard?s history

– Tasting of grape juice from the estate

For adults:

– Presentation of the history of Languedoc vineyards

– Tasting of several Fabre Family organic cuvées

Duration: 1h15

Public: families with children aged 5 and over

German :

Europäische Tage des Kulturerbes 2025

Tauchen Sie mit Ihrer Familie bei einem spielerischen Besuch im Herzen des Château Famille Fabre in die Geschichte des südfranzösischen Weinbaugebiets ein.

Die Kinder folgen einem Parcours mit Rätseln, kleinen Herausforderungen und sensorischen Spielen, um die Geschichte des Weins auf unterhaltsame und interaktive Weise zu entdecken. Die Kinder werden von Fabreille durch einen Rundgang mit verschiedenen Aktivitäten geführt.

Für die Kinder

– Spiele und Herausforderungen auf dem gesamten Rundgang

– Entdecken Sie die Geheimnisse der Geschichte des Weinbergs

– Verkostung von Traubensaft aus dem Weingut

Für Erwachsene:

– Präsentation der Geschichte des Weinbergs im Languedoc

– Verkostung mehrerer Bio-Cuvées der Familie Fabre

Dauer: 1 Std. 15 Min

Publikum: Familien mit Kindern ab 5 Jahren

Italiano :

Giornate europee del patrimonio 2025

Immergetevi nella storia della regione vinicola del Midi con la vostra famiglia durante una divertente visita allo Château Famille Fabre.

I bambini seguono un percorso di indovinelli, sfide e giochi sensoriali per scoprire la storia del vino in modo divertente e interattivo. Sono guidati da Fabreille lungo un itinerario scandito da una serie di attività.

Per i bambini:

– Giochi e sfide lungo il percorso

– Scoprire i segreti della storia del vigneto

– Degustazione del succo d’uva della tenuta

Per gli adulti:

– Presentazione della storia dei vigneti della Linguadoca

– Degustazione di diverse annate biologiche della famiglia Fabre

Durata: 1 ora e 15 minuti

Pubblico: famiglie con bambini a partire dai 5 anni

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio 2025

Sumérjase en la historia de la región vinícola de Midi con su familia en una divertida visita al Château Famille Fabre.

Los niños siguen un recorrido de adivinanzas, desafíos y juegos sensoriales para descubrir la historia del vino de forma lúdica e interactiva. Serán guiados por Fabreille a lo largo de un itinerario salpicado de actividades variadas.

Para los niños:

– Juegos y desafíos a lo largo del camino

– Descubrir los secretos de la historia del viñedo

– Degustación de zumo de uva de la finca

Para los adultos

– Presentación de la historia del viñedo de Languedoc

– Degustación de varias añadas ecológicas de la familia Fabre

Duración: 1 hora y 15 minutos

Público: familias con niños a partir de 5 años

