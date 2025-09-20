JEP 2025 CHÂTEAU DE QUÉRIBUS Cucugnan

Journées Européennes du Patrimoine 2025

Le samedi 20 et dimanche 21 septembre, de 9h30 à 19h00

Accès au Château de Quéribus au tarif spécial JEP réduit à 7€ (gratuit jusqu’à 15ans)

Accès à l’espace audiovisuel Achille Mir de 10h30 à 12h30 / 14h00-19h30 Gratuit

Cucugnan 11350 Aude Occitanie +33 4 68 45 03 69 communication@cucugnan.fr

English :

European Heritage Days 2025

Saturday September 20 and Sunday September 21, 9:30 am to 7:00 pm

Admission to the Château de Quéribus at the special JEP reduced rate of 7? (free for children under 15)

Access to the Achille Mir audiovisual space from 10:30 am to 12:30 pm / 2:00 pm to 7:30 pm Free of charge

German :

Europäische Tage des Kulturerbes 2025

Samstag, 20. und Sonntag, 21. September, von 9.30 bis 19.00 Uhr

Eintritt ins Château de Quéribus zum ermäßigten JEP-Sonderpreis von 7 ?

Zugang zum audiovisuellen Raum Achille Mir von 10.30 bis 12.30 Uhr / 14.00 bis 19.30 Uhr Kostenlos

Italiano :

Giornate europee del patrimonio 2025

Sabato 20 e domenica 21 settembre, dalle 9.30 alle 19.00

Ingresso al Castello di Quéribus alla tariffa speciale JEP di 7 euro (gratuito per i bambini sotto i 15 anni)

Accesso all’area audiovisiva Achille Mir dalle 10.30 alle 12.30 / 14.00 alle 19.30 Gratuito

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio 2025

Sábado 20 y domingo 21 de septiembre, de 9.30 a 19.00 horas

Entrada al Château de Quéribus a la tarifa especial JEP de 7 euros (gratuita para los menores de 15 años)

Acceso al espacio audiovisual Achille Mir de 10.30 h a 12.30 h / de 14 h a 19.30 h Gratuito

