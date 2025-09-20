JEP 2025 CHÂTEAU DE TERMES Termes

4 Camin d'al Castel Termes Aude

2025-09-20 10:00:00

2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Journées Européennes du Patrimoine 2025

Venez découvrir le château de Termes, faisant partie des forteresses royales du Languedoc en lice pour le classement à l'UNESCO.

Attaqué par les Croisés dès le début de la Croisade albigeoise, il a ensuite été siégé pendant trois mois jusqu'à ce que les habitants manquent d'eau. Le château fut détruit en 1654 mais les vestiges, surplombant les Corbières vous surprendront surement !

Visite gratuite toute la journée.

4 Camin d'al Castel Termes 11330 Aude Occitanie +33 4 68 70 09 20 chateau.termes@gmail.com

English :

European Heritage Days 2025

Come and discover Château de Termes, one of Languedoc's royal fortresses in contention for UNESCO listing.

Attacked by the Crusaders at the start of the Albigensian Crusade, it was then besieged for three months until the inhabitants ran out of water. The castle was demolished in 1654, but the remains, overlooking the Corbières mountains, will surely amaze you!

Free admission all day.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes 2025

Entdecken Sie das Schloss von Termes, das zu den königlichen Festungen des Languedoc gehört, die für die Aufnahme in die UNESCO-Liste in Frage kommen.

Sie wurde gleich zu Beginn des Albigenserkreuzzugs von den Kreuzrittern angegriffen und anschließend drei Monate lang belagert, bis den Bewohnern das Wasser ausging. Die Burg wurde 1654 zerstört, aber die Überreste, die die Corbières überragen, werden Sie sicherlich überraschen!

Kostenlose Besichtigung den ganzen Tag über.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio 2025

Venite a scoprire il Castello di Termes, una delle fortezze reali della Linguadoca in lizza per l'iscrizione all'UNESCO.

Attaccato dai crociati all'inizio della Crociata albigese, fu assediato per tre mesi fino a quando gli abitanti rimasero senza acqua. Il castello fu distrutto nel 1654, ma i resti, che si affacciano sulle Corbières, vi stupiranno sicuramente!

Ingresso libero tutto il giorno.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio 2025

Venga a descubrir el castillo de Termes, una de las fortalezas reales del Languedoc candidata a la UNESCO.

Atacado por los cruzados al comienzo de la Cruzada Albigense, fue asediado durante tres meses hasta que los habitantes se quedaron sin agua. El castillo fue destruido en 1654, pero sus vestigios, que dominan las Corbières, le sorprenderán

Entrada gratuita todo el día.

