JEP 2025 CHÂTEAU LAURENS Agde

JEP 2025 CHÂTEAU LAURENS Agde samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 CHÂTEAU LAURENS

Domaine de Belle Isle Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Partez à la découverte du 7ème Monument préféré des français, joyau de l’Art Nouveau.

Samedi 20 septembre

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, Lory Pérez, danseuse et chorégraphe en résidence à Barcelone, fera revivre les itinéraires de la fête.

Découvrez un dialogue dansé entre le château Laurens, emblématique de l’Art nouveau méridional et méditerranéen, et la ville de Barcelone, à travers des tableaux chorégraphiques au coeur du tango.

Visite spectacle en déambulation dans le monument.

Les espaces visités les espaces d’apprat du monument, le cabinet de travail du propriétaire.

Le dimanche 21 septembre Portes ouvertes JEP

> Sur réservation, gratuit, places limitées

Parcours en déambulation, points d’intérêt animés par les guides du château Laurens.

Les JEP sont un moment de trés forte fréquentation.

L’horaire de votre billet vous indique l’heure d’accès à l’intèrieur du monument pour une durée de 15 minute. Pour garantir à tous un accueil confortable, nous vous remercions de respecter cet horaire.

Vous pourrez librement découvrir tous les autres points d’intérêt.

Les guides sont également à votre disposition à l’extèrieur du monument pour approfondir la visite et répondre à vos questions.

Les espaces visités espaces d’apparat du monument (rez-de-chaussée uniquement)

#JEP2025AGDE .

Domaine de Belle Isle Agde 34300 Hérault Occitanie +33 9 71 00 53 00 info.chateaulaurens@ville-agde.fr

English :

Discover France’s 7th favorite monument, a jewel of Art Nouveau.

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise zum 7. beliebtesten Denkmal der Franzosen, einem Juwel des Jugendstils.

Italiano :

Scoprite il 7° monumento preferito di Francia, un gioiello dell’Art Nouveau.

Espanol :

Descubra el séptimo monumento favorito de Francia, una joya del Art Nouveau.

L’événement JEP 2025 CHÂTEAU LAURENS Agde a été mis à jour le 2025-08-29 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE