À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir les richesses historiques et industrielles de Clémont à travers un programme varié !

M comme Moulin ancien plusieurs siècles d’histoire à découvrir en bordure de la Sauldre.

M comme Minoterie un patrimoine industriel exceptionnel avec 4 étages de machines remarquables.

M comme Mairie exposition d’archives dans la salle du conseil.

En parallèle, profitez de

Visites commentées tout au long de la journée,

Une rencontre avec un potier,

Un circuit libre dans le village avec livret explicatif.

Une buvette et une petite restauration seront proposées sur place pour agrémenter la journée.

Un rendez-vous convivial et culturel, organisé par les bénévoles de l’Association Sauvegarde du Patrimoine de Clémont et la commune de Clémont. .

Clémont 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 87 87

English :

Come and discover Clémont?s historical and industrial treasures during the Heritage Days with a varied program!

German :

Entdecken Sie anlässlich der Tage des Kulturerbes die historischen und industriellen Reichtümer von Clémont mit einem abwechslungsreichen Programm!

Italiano :

Venite a scoprire i tesori storici e industriali di Clémont con un programma vario durante le Giornate del Patrimonio!

Espanol :

Venga a descubrir los tesoros históricos e industriales de Clémont con un variado programa durante las Jornadas del Patrimonio

L’événement JEP 2025 Clémont a été mis à jour le 2025-09-12 par OT SAULDRE ET SOLOGNE