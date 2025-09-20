JEP 2025 CLOS DE LA LOMBARDE Narbonne
JEP 2025 CLOS DE LA LOMBARDE Narbonne samedi 20 septembre 2025.
JEP 2025 CLOS DE LA LOMBARDE
48 Rue Chanzy Narbonne Aude
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Découvrez le programme des Journées du Patrimoine au Clos de la Lombarde.
Démonstrations de cohortes urbaines, saynètes, ateliers, danse antique, visites guidées immersives, visites des vestiges archéologiques…
Programme complet ci-dessous.
48 Rue Chanzy Narbonne 11100 Aude Occitanie
English :
Discover the Heritage Days program at Clos de la Lombarde.
Urban cohort demonstrations, skits, workshops, ancient dancing, immersive guided tours, visits to archaeological remains…
Full program below.
German :
Entdecken Sie das Programm der Tage des Kulturerbes auf Clos de la Lombarde.
Vorführungen von Stadtkohorten, Sketche, Workshops, antiker Tanz, immersive Führungen, Besichtigung der archäologischen Überreste…
Vollständiges Programm unten.
Italiano :
Scoprite il programma delle Giornate del Patrimonio del Clos de la Lombarde.
Dimostrazioni di coorti urbane, scenette, laboratori, danza antica, visite guidate immersive, visite ai resti archeologici…
Il programma completo è riportato di seguito.
Espanol :
Descubra el programa de las Jornadas del Patrimonio en Clos de la Lombarde.
Demostraciones de cohetes urbanos, sketches, talleres, danza antigua, visitas guiadas inmersivas, visitas a los restos arqueológicos…
Programa completo a continuación.
