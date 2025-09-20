JEP 2025 CLOS DE LA LOMBARDE Narbonne

48 Rue Chanzy Narbonne Aude

Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21

2025-09-20

Découvrez le programme des Journées du Patrimoine au Clos de la Lombarde.

Démonstrations de cohortes urbaines, saynètes, ateliers, danse antique, visites guidées immersives, visites des vestiges archéologiques…

48 Rue Chanzy Narbonne 11100 Aude Occitanie  

English :

Discover the Heritage Days program at Clos de la Lombarde.

Urban cohort demonstrations, skits, workshops, ancient dancing, immersive guided tours, visits to archaeological remains…

Full program below.

German :

Entdecken Sie das Programm der Tage des Kulturerbes auf Clos de la Lombarde.

Vorführungen von Stadtkohorten, Sketche, Workshops, antiker Tanz, immersive Führungen, Besichtigung der archäologischen Überreste…

Vollständiges Programm unten.

Italiano :

Scoprite il programma delle Giornate del Patrimonio del Clos de la Lombarde.

Dimostrazioni di coorti urbane, scenette, laboratori, danza antica, visite guidate immersive, visite ai resti archeologici…

Il programma completo è riportato di seguito.

Espanol :

Descubra el programa de las Jornadas del Patrimonio en Clos de la Lombarde.

Demostraciones de cohetes urbanos, sketches, talleres, danza antigua, visitas guiadas inmersivas, visitas a los restos arqueológicos…

Programa completo a continuación.

