JEP 2025 « Collections au grand air » Exposition et objets à découvrir

Place Victor-Hugo Cusset Allier

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

A l’occasion de ce week-end patrimonial, l’association des Amis du Vieux Cusset propose de venir découvrir quelques pièces issues de leurs collections tout spécialement sorties des réserves. Serez-vous identifier les objets présentés ? Surprises garanties

Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 96 29 17 cusset-tourisme@ville-cusset.fr

English :

For this heritage weekend, the Amis du Vieux Cusset association is inviting you to come and discover some of the items from their collections, which have been specially brought out of storage. Can you identify the objects on display? Surprises guaranteed!

German :

Anlässlich dieses denkmalgeschützten Wochenendes lädt der Verein Amis du Vieux Cusset dazu ein, einige Stücke aus ihren Sammlungen zu entdecken, die gerade erst aus den Lagerräumen geholt wurden. Werden Sie die gezeigten Objekte identifizieren können? Überraschungen garantiert

Italiano :

Durante questo weekend del patrimonio, l’associazione Amici del Vieux Cusset vi offre la possibilità di scoprire alcuni oggetti delle sue collezioni, appositamente tirati fuori dai depositi. Riuscirete a riconoscere gli oggetti esposti? Sorprese garantite!

Espanol :

Durante este fin de semana del patrimonio, la asociación de Amigos del Vieux Cusset le propone descubrir algunos objetos de sus colecciones, especialmente sacados de sus almacenes. ¿Será capaz de identificar los objetos expuestos? Sorpresas garantizadas

L’événement JEP 2025 « Collections au grand air » Exposition et objets à découvrir Cusset a été mis à jour le 2025-07-30 par Vichy Destinations