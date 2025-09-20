JEP 2025 Collège Anne de Beaujeu Collège Anne de Beaujeu Moulins

Découvrez l’établissement à travers les témoignages filmés d’anciens et anciennes élèves, présents entre 1939 et 1982, interviewés par des élèves actuels. Un film retraçant leurs souvenirs est complété par une exposition de photos et documents d’archives.

Discover the school through the filmed testimonies of former students, present between 1939 and 1982, interviewed by current students. A film recounting their memories is complemented by an exhibition of photos and archive documents.

Entdecken Sie die Schule anhand von Filmaufnahmen ehemaliger Schülerinnen und Schüler, die zwischen 1939 und 1982 an der Schule waren, und Interviews mit aktuellen Schülerinnen und Schülern. Ein Film über ihre Erinnerungen wird durch eine Ausstellung von Fotos und Archivdokumenten ergänzt.

Scoprite la scuola attraverso le testimonianze filmate di ex alunni che l’hanno frequentata tra il 1939 e il 1982, intervistati da alunni attuali. Un filmato che racconta i loro ricordi è completato da una mostra di foto e documenti d’archivio.

Descubra la escuela a través de los testimonios filmados de antiguos alumnos que asistieron entre 1939 y 1982, entrevistados por alumnos actuales. Una película sobre sus recuerdos se complementa con una exposición de fotos y documentos de archivo.

