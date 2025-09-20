JEP 2025 Concert à la Maison Mousse Maison Mousse Hérisson

Maison Mousse 3 avenue Marcellin Simonnet Hérisson Allier

Concert de l’ensemble Divertimento (mandolines, mandole et guitare).
Maison Mousse 3 avenue Marcellin Simonnet Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 23 41 47  drbardot@gmail.com

English :

Concert by the Divertimento ensemble (mandolins, mandola and guitar).

German :

Konzert des Ensembles Divertimento (Mandolinen, Mandola und Gitarre).

Italiano :

Concerto dell’ensemble Divertimento (mandolini, mandola e chitarra).

Espanol :

Concierto del conjunto Divertimento (mandolinas, mandola y guitarra).

