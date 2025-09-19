JEP 2025 CONCERT D’ORGUE, TROMPETTE ET FLÛTE Narbonne
Rue Armand Gauthier Narbonne Aude
Début : 2025-09-19 18:30:00
fin : 2025-09-19
2025-09-19
Par Jean Dekyndt (orgue), Emmanuel
Colombert (trompette) et Claire Sala (flûte).
.
Rue Armand Gauthier Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 6 83 63 23 29 lesorguesdenarbonne@free.fr
English :
By Jean Dekyndt (organ), Emmanuel
Colombert (trumpet) and Claire Sala (flute).
German :
Von Jean Dekyndt (Orgel), Emmanuel
Colombert (Trompete) und Claire Sala (Flöte).
Italiano :
Di Jean Dekyndt (organo), Emmanuel
Colombert (tromba) e Claire Sala (flauto).
Espanol :
Por Jean Dekyndt (órgano), Emmanuel
Colombert (trompeta) y Claire Sala (flauta).
