JEP 2025 CONCERT D’ORGUE, TROMPETTE ET FLÛTE Narbonne

JEP 2025 CONCERT D’ORGUE, TROMPETTE ET FLÛTE

Rue Armand Gauthier Narbonne Aude

Tarif : – –

Début : 2025-09-19 18:30:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Par Jean Dekyndt (orgue), Emmanuel

Colombert (trompette) et Claire Sala (flûte).

Rue Armand Gauthier Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 6 83 63 23 29 lesorguesdenarbonne@free.fr

English :

By Jean Dekyndt (organ), Emmanuel

Colombert (trumpet) and Claire Sala (flute).

German :

Von Jean Dekyndt (Orgel), Emmanuel

Colombert (Trompete) und Claire Sala (Flöte).

Italiano :

Di Jean Dekyndt (organo), Emmanuel

Colombert (tromba) e Claire Sala (flauto).

Espanol :

Por Jean Dekyndt (órgano), Emmanuel

Colombert (trompeta) y Claire Sala (flauta).

