JEP 2025 Concert pour la sauvegarde du patrimoine Place Saint-Pierre Montluçon

Début : 2025-09-21 18:00:00

fin : 2025-09-21 19:30:00

2025-09-21

Concert de musique classique au profit de la rénovation de l’Hôtel Alexandre de Beausson (8 rue de la Fontaine à Montluçon).

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes paroisse-louisetheresedemontlucon@moulins.catholique.fr

English :

Classical music concert to benefit the renovation of the Hôtel Alexandre de Beausson (8 rue de la Fontaine, Montluçon).

German :

Klassisches Musikkonzert zugunsten der Renovierung des Hôtel Alexandre de Beausson (8 rue de la Fontaine in Montluçon).

Italiano :

Concerto di musica classica a favore della ristrutturazione dell’Hôtel Alexandre de Beausson (8 rue de la Fontaine, Montluçon).

Espanol :

Concierto de música clásica a beneficio de la renovación del Hôtel Alexandre de Beausson (8 rue de la Fontaine, Montluçon).

