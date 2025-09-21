JEP 2025 Concert pour la sauvegarde du patrimoine Place Saint-Pierre Montluçon
JEP 2025 Concert pour la sauvegarde du patrimoine Place Saint-Pierre Montluçon dimanche 21 septembre 2025.
JEP 2025 Concert pour la sauvegarde du patrimoine
Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 18:00:00
fin : 2025-09-21 19:30:00
Date(s) :
2025-09-21
Concert de musique classique au profit de la rénovation de l’Hôtel Alexandre de Beausson (8 rue de la Fontaine à Montluçon).
.
Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes paroisse-louisetheresedemontlucon@moulins.catholique.fr
English :
Classical music concert to benefit the renovation of the Hôtel Alexandre de Beausson (8 rue de la Fontaine, Montluçon).
German :
Klassisches Musikkonzert zugunsten der Renovierung des Hôtel Alexandre de Beausson (8 rue de la Fontaine in Montluçon).
Italiano :
Concerto di musica classica a favore della ristrutturazione dell’Hôtel Alexandre de Beausson (8 rue de la Fontaine, Montluçon).
Espanol :
Concierto de música clásica a beneficio de la renovación del Hôtel Alexandre de Beausson (8 rue de la Fontaine, Montluçon).
L’événement JEP 2025 Concert pour la sauvegarde du patrimoine Montluçon a été mis à jour le 2025-09-18 par Montluçon Tourisme