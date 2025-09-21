JEP 2025 CONFÉRENCE « 1625, L’INCENDIE DE CALMONT » Rue du Temple Calmont

JEP 2025 CONFÉRENCE « 1625, L’INCENDIE DE CALMONT »

Rue du Temple LE TEMPLE Calmont Haute-Garonne

Début : 2025-09-21 16:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Olivier de Robert, conteur et écrivain ariégeois, enchante les publics avec ses récits empreints de poésie, d’humour et d’humanité.

Avec son accent chantant du Sud-Ouest et une gestuelle théâtrale, il revisite l’Histoire et les légendes pour faire vibrer les cœurs.

Au mois d’août 1625, une armée royale de 15.000 hommes, munie de canons, envoyée par le cardinal de Richelieu au nom du roi Louis XIII, a marché sur une petite ville du comté de

Foix, le Mas d’Azil, à l’époque en majorité protestante. Sur sa route le village de Calmont. Qui n’est pas enclin à la laisser passer…

Le conteur et historien met au jour, 400 après, un pan d’histoire méconnu des guerres de religions en Occitanie, qui toucha Calmont de plein fouet.

Entrée libre. A partir de 12 ans. Au temple de Calmont. .

Rue du Temple LE TEMPLE Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 31 bibliotheque.calmont@orange.fr

English :

Olivier de Robert, storyteller and writer from the Ariège region, delights audiences with his tales of poetry, humor and humanity.

With his lilting South-West accent and theatrical gestures, he revisits history and legends to stir the heart.

German :

Olivier de Robert, ein Erzähler und Schriftsteller aus Ariege, verzaubert das Publikum mit seinen Geschichten, die von Poesie, Humor und Menschlichkeit geprägt sind.

Mit seinem singenden Akzent aus dem Südwesten und einer theatralischen Gestik lässt er die Geschichte und die Legenden neu aufleben, um die Herzen zu berühren.

Italiano :

Olivier de Robert, narratore e scrittore dell’Ariège, delizia il pubblico con i suoi racconti di poesia, umorismo e umanità.

Con il suo accento sud-occidentale e i suoi gesti teatrali, rivisita la storia e le leggende per emozionare il cuore.

Espanol :

Olivier de Robert, narrador y escritor del Ariège, deleita al público con sus relatos de poesía, humor y humanidad.

Con su suave acento del suroeste y sus gestos teatrales, repasa la historia y las leyendas para conmover el corazón.

