JEP 2025 CONFÉRENCE CONNAISSEZ-VOUS NOS VILLAGES ? Arzens
JEP 2025 CONFÉRENCE CONNAISSEZ-VOUS NOS VILLAGES ? Arzens vendredi 19 septembre 2025.
JEP 2025 CONFÉRENCE CONNAISSEZ-VOUS NOS VILLAGES ?
203 Place de L’Europe Arzens Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 20:30:00
fin : 2025-09-19 22:30:00
Date(s) :
2025-09-19
Conférence Connaissez-vous réellement nos villages ?
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025, Daniel Bertrand propose une immersion captivante au cœur des enclaves fuxéennes au Moyen-Âge Preixan, Alairac, Arzens et Fontiès d’Aude.
Au programme
– Villae, héritages, castrum, enclaves, cadeaux de mariage
– Centres stratégiques et politiques
– Alliés, adversaires, pactes, trahisons, conquêtes, rébellions
– Seigneuries, baronnies…
Daniel Bertrand vous convie à un voyage initiatique de près de 2000 ans, retraçant la saga de Preixan et de ses alliés ancestraux Alairac, Arzens, Fontiès-d’Aude, dans une épopée fascinante.
À ne pas manquer une plongée érudite et passionnante dans l’histoire médiévale de nos villages !
.
203 Place de L’Europe Arzens 11290 Aude Occitanie +33 4 68 76 21 18
English :
Conference ? Do you really know our villages?
As part of the Journées Européennes du Patrimoine 2025 (European Heritage Days 2025), Daniel Bertrand offers a captivating immersion into the heart of the Fuxé enclaves of the Middle Ages: Preixan, Alairac, Arzens and Fontiès d’Aude.
On the program:
– Villae, inheritances, castrum, enclaves, wedding gifts
– Strategic and political centers
– Allies, adversaries, pacts, betrayals, conquests, rebellions
– Lordships, baronies…
Daniel Bertrand invites you on a journey of initiation spanning almost 2000 years, retracing the saga of Preixan and its ancestral allies: Alairac, Arzens, Fontiès-d?Aude, in a fascinating epic.
Not to be missed: a fascinating, scholarly dive into the medieval history of our villages!
German :
Konferenz ? Kennen Sie unsere Dörfer wirklich?
Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals 2025 lädt Daniel Bertrand zu einem spannenden Einblick in die Enklaven von Fuxé im Mittelalter ein: Preixan, Alairac, Arzens und Fontiès d’Aude.
Auf dem Programm stehen:
– Villae, Erbschaften, Castrum, Enklaven, Hochzeitsgeschenke
– Strategische und politische Zentren
– Verbündete, Gegner, Pakte, Verrat, Eroberungen, Rebellionen
– Herrschaften, Baronien…
Daniel Bertrand lädt Sie zu einer fast 2000 Jahre dauernden Initiationsreise ein, die die Saga von Preixan und seinen angestammten Verbündeten: Alairac, Arzens, Fontiès-d?Aude in einem faszinierenden Epos nachzeichnet.
Nicht verpassen: ein gelehrter und spannender Einblick in die mittelalterliche Geschichte unserer Dörfer!
Italiano :
Conferenza ? Conoscete davvero i nostri villaggi?
Nell’ambito delle Journées Européennes du Patrimoine 2025, Daniel Bertrand propone un’avvincente immersione nel cuore delle enclave di Fuxé nel Medioevo: Preixan, Alairac, Arzens e Fontiès d’Aude.
In programma:
– Villae, eredità, castrum, enclavi, doni di nozze
– Centri strategici e politici
– Alleati, avversari, patti, tradimenti, conquiste e ribellioni
– Signorie, baronie…
Daniel Bertrand vi invita a un viaggio di scoperta lungo quasi 2000 anni, ripercorrendo la saga di Preixan e dei suoi alleati ancestrali: Alairac, Arzens, Fontiès-d’Aude, in un’epopea affascinante.
Da non perdere: un’immersione affascinante e dotta nella storia medievale dei nostri villaggi!
Espanol :
Conferencia ? ¿Conocen realmente nuestros pueblos?
En el marco de las Journées Européennes du Patrimoine 2025, Daniel Bertrand propone una cautivadora inmersión en el corazón de los enclaves de Fuxé en la Edad Media: Preixan, Alairac, Arzens y Fontiès d’Aude.
En el programa:
– Villae, herencias, castrum, enclaves, regalos de boda
– Centros estratégicos y políticos
– Aliados, adversarios, pactos, traiciones, conquistas, rebeliones
– Señoríos, baronías…
Daniel Bertrand le invita a un viaje de descubrimiento a lo largo de casi 2000 años, recorriendo la saga de Preixan y sus aliados ancestrales: Alairac, Arzens, Fontiès-d’Aude, en una epopeya fascinante.
No se lo pierda: ¡una inmersión fascinante y erudita en la historia medieval de nuestros pueblos!
L’événement JEP 2025 CONFÉRENCE CONNAISSEZ-VOUS NOS VILLAGES ? Arzens a été mis à jour le 2025-09-12 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Grand Carcassonne Tourisme