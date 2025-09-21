JEP 2025 CONFERENCE » DES ROUTES DE L’EXIL AUX CAMPS D’INTERNEMENTS » Bessan

14 Rue de la Promenade Bessan

2025-09-21

2025-09-21

2025-09-21

Conférence présenté par Hélène Pascual de l’Association pour la Mémoire du Camp d’Agde proposée par La Guilde de Bessan.

à 15h (durée 1h15 environ)

14 Rue de la Promenade Bessan 34550 Hérault Occitanie +33 6 17 29 53 54 laguilde2bessan@yahoo.fr

English : BESSAN EUROPEAN HERITAGE DAYS

Within the framework of the European Heritage Days, the association « La Guilde de Bessan » devoted to the safeguarding of the intangible heritage of the town, proposes a rich and varied program of events: exhibition, guided tour and concert.

Ausstellung Les Portes du Temps (Die Tore der Zeit), angeboten von La Guilde de Bessan.

Conferenza presentata da Hélène Pascual dell’Association pour la Mémoire du Camp d’Agde e organizzata da La Guilde de Bessan.

Exposición Les Portes du Temps organizada por La Guilde de Bessan.

