JEP 2025 CONFÉRENCE, JEAN DESCHAMPS ET SHAKESPEARE UNE AVENTURE THÉÂTRALE EN OCCITANIE Pennautier

JEP 2025 CONFÉRENCE, JEAN DESCHAMPS ET SHAKESPEARE UNE AVENTURE THÉÂTRALE EN OCCITANIE
2 Boulevard Pasteur Pennautier Aude
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20 15:30:00
2025-09-20
Conférence Jean Deschamps et Shakespeare une aventure théâtrale en Occitanie
Jean Deschamps et Shakespeare une aventure théâtrale en Occitanie par Jean Vivier
Le dépouillement du Fonds Jean Deschamps conservé aux Archives départementales de l’Aude et jamais exploité scientifiquement auparavant, a permis de mettre à jour la place fondamentale qu’occupe Shakespeare dans la carrière de Jean Deschamps (1920-2007), que ce soit du point de vue de la dramaturgie, de l’architecture théâtrale ou du rapport qu’il instaure avec le public. Pionnier du théâtre populaire en Occitanie, Deschamps est un acteur majeur, bien que méconnu, de la décentralisation théâtrale française après la Seconde Guerre mondiale. Surnommé à juste raison le bâtisseur , Deschamps a pour particularité d’articuler la création artistique et la redécouverte, voire la reconstruction, de sites historiques d’exception (Cité de Carcassonne, Théâtre de la Mer à Sète, ruines romaines de Glanum, Château de Serres…). Dans les années 1960, il crée tout un réseau de festivals de théâtre in situ autour de la Méditerranée qui aboutit à sa nomination au poste de directeur du premier Centre dramatique national de la région Languedoc-Roussillon en 1968. En s’inspirant du modèle shakespearien, Deschamps a modifié durablement le paysage culturel d’Occitanie et a participé à l’émergence du tourisme intelligent dans la région.
Les recherches effectuées par Jean Vivier, dans le cadre d’une thèse de doctorat cofinancée par la région Occitanie, comportent une application résultant d’un transfert de compétences vers le monde socio-économique. En collaboration avec la start-up montpelliéraine Atlantide, un jeu immersif d’enquête géolocalisé sur smartphone a été réalisé. Cet outil de médiation scientifique innovant en direction du grand public permet de réactualiser le concept de théâtre populaire à l’heure du numérique.
Jean Vivier a reçu le 2e prix Poux des Archives départementales de l’Aude en 2023 pour ce travail.
2 Boulevard Pasteur Pennautier 11610 Aude Occitanie +33 4 68 25 35 79
English :
Jean Deschamps and Shakespeare: a theatrical adventure in Occitania » conference
Jean Deschamps and Shakespeare: a theatrical adventure in Occitania by Jean Vivier
The examination of the Fonds Jean Deschamps held by the Archives départementales de l?Aude, and never before scientifically exploited, has brought to light the fundamental role played by Shakespeare in the career of Jean Deschamps (1920-2007), whether from the point of view of dramaturgy, theatrical architecture or the relationship he established with the audience. A pioneer of popular theater in Occitanie, Deschamps was a major, if little-known, player in French theatrical decentralization after the Second World War. Aptly nicknamed « le bâtisseur » (the builder), Deschamps is known for combining artistic creation with the rediscovery and even reconstruction of exceptional historic sites (Cité de Carcassonne, Théâtre de la Mer in Sète, the Roman ruins of Glanum, Château de Serres, etc.). In the 1960s, he created a network of « site-specific theater » festivals around the Mediterranean, culminating in his appointment as director of the first Centre dramatique national in the Languedoc-Roussillon region in 1968. Inspired by the Shakespearean model, Deschamps made a lasting impact on the cultural landscape of Occitanie, and contributed to the emergence of intelligent tourism in the region.
The research carried out by Jean Vivier, as part of a doctoral thesis co-financed by the Occitanie region, includes an application resulting from a transfer of skills to the socio-economic world. In collaboration with the Montpellier-based start-up Atlantide, an immersive geolocation survey game has been created for smartphones. This innovative scientific mediation tool for the general public updates the concept of popular theater in the digital age.
Jean Vivier was awarded the 2nd Prix Poux by the Archives départementales de l’Aude in 2023 for this work.
German :
Vortrag « Jean Deschamps und Shakespeare: ein Theaterabenteuer in Okzitanien »
Jean Deschamps und Shakespeare: ein theatralisches Abenteuer in Okzitanien von Jean Vivier
Die Auswertung des Fonds Jean Deschamps, der im Archives départementales de l’Aude aufbewahrt wird und noch nie zuvor wissenschaftlich ausgewertet wurde, hat es ermöglicht, den grundlegenden Platz aufzudecken, den Shakespeare in der Karriere von Jean Deschamps (1920-2007) einnimmt, sei es in Bezug auf die Dramaturgie, die Theaterarchitektur oder die Beziehung, die er zum Publikum aufbaut. Als Pionier des Volkstheaters in Okzitanien war Deschamps ein wichtiger, wenn auch unbekannter Akteur der Dezentralisierung des französischen Theaters nach dem Zweiten Weltkrieg. Deschamps, der zu Recht den Spitznamen « der Baumeister » trägt, zeichnet sich durch die Verbindung von künstlerischem Schaffen und der Wiederentdeckung bzw. dem Wiederaufbau außergewöhnlicher historischer Stätten aus (Cité de Carcassonne, Théâtre de la Mer in Sète, römische Ruinen von Glanum, Château de Serres usw.). In den 1960er Jahren baute er ein ganzes Netzwerk von Festivals für « Theater in situ » rund um das Mittelmeer auf, das 1968 in seiner Ernennung zum Direktor des ersten Centre dramatique national der Region Languedoc-Roussillon gipfelte. Indem er sich am Shakespeare-Modell orientierte, veränderte Deschamps die Kulturlandschaft Okzitaniens nachhaltig und trug zur Entstehung eines intelligenten Tourismus in der Region bei.
Die von Jean Vivier im Rahmen einer von der Region Okzitanien mitfinanzierten Doktorarbeit durchgeführten Forschungsarbeiten beinhalten eine Anwendung, die aus einem Kompetenztransfer in die sozioökonomische Welt resultiert. In Zusammenarbeit mit dem Start-up-Unternehmen Atlantide aus Montpellier wurde ein immersives, geolokalisiertes Umfrage-Spiel für Smartphones entwickelt. Dieses innovative Instrument zur Wissenschaftsvermittlung für die breite Öffentlichkeit ermöglicht es, das Konzept des Volkstheaters im digitalen Zeitalter neu zu beleben.
Jean Vivier erhielt für diese Arbeit den 2. Poux-Preis des Archives départementales de l’Aude im Jahr 2023.
Italiano :
Conferenza « Jean Deschamps e Shakespeare: un’avventura teatrale in Occitania »
Jean Deschamps e Shakespeare: un’avventura teatrale in Occitania di Jean Vivier
L’esame del Fondo Jean Deschamps conservato dagli Archives départementales de l’Aude, mai sfruttato scientificamente prima d’ora, ha portato alla luce il ruolo fondamentale svolto da Shakespeare nella carriera di Jean Deschamps (1920-2007), sia dal punto di vista della drammaturgia, dell’architettura teatrale o del rapporto instaurato con il pubblico. Pioniere del teatro popolare nella regione dell’Occitania, Deschamps è stato un protagonista importante, anche se poco conosciuto, del decentramento del teatro francese dopo la seconda guerra mondiale. Giustamente soprannominato « le bâtisseur » (il costruttore), Deschamps era noto per aver combinato la creazione artistica con la riscoperta e persino la ricostruzione di siti storici eccezionali (Cité de Carcassonne, Théâtre de la Mer a Sète, le rovine romane di Glanum, Château de Serres, ecc.) Negli anni Sessanta ha creato un’intera rete di festival di « teatro site-specific » in tutto il Mediterraneo, culminata con la nomina a direttore del primo Centre dramatique national della regione Linguadoca-Rossiglione nel 1968. Ispirandosi al modello shakespeariano, Deschamps ha avuto un impatto duraturo sul paesaggio culturale dell’Occitania e ha contribuito alla nascita di un turismo intelligente nella regione.
La ricerca condotta da Jean Vivier, nell’ambito di una tesi di dottorato cofinanziata dalla Regione Occitania, comprende un’applicazione derivante da un trasferimento di competenze al mondo socio-economico. In collaborazione con la start-up Atlantide di Montpellier, è stato sviluppato un gioco immersivo di indagine geolocalizzata su smartphone. Questo innovativo strumento di divulgazione scientifica per il grande pubblico aggiorna il concetto di teatro popolare all’era digitale.
Per questo lavoro Jean Vivier ha ricevuto il 2° Prix Poux dagli Archives départementales de l’Aude nel 2023.
Espanol :
Conferencia « Jean Deschamps y Shakespeare: una aventura teatral en Occitania
Jean Deschamps y Shakespeare: una aventura teatral en Occitania por Jean Vivier
El examen del Fondo Jean Deschamps de los Archivos Departamentales del Aude, nunca antes explotado científicamente, ha sacado a la luz el papel fundamental desempeñado por Shakespeare en la carrera de Jean Deschamps (1920-2007), ya sea desde el punto de vista de la dramaturgia, de la arquitectura teatral o de la relación que estableció con el público. Pionero del teatro popular en la región de Occitanie, Deschamps fue un actor importante, aunque poco conocido, de la descentralización del teatro francés tras la Segunda Guerra Mundial. Apodado con razón « le bâtisseur » (el constructor), Deschamps era conocido por combinar la creación artística con el redescubrimiento e incluso la reconstrucción de lugares históricos excepcionales (Cité de Carcassonne, Théâtre de la Mer en Sète, ruinas romanas de Glanum, Château de Serres, etc.). En los años sesenta, creó toda una red de festivales de « teatro site-specific » en torno al Mediterráneo, que culminó con su nombramiento como director del primer Centre dramatique national de la región de Languedoc-Roussillon en 1968. Inspirándose en el modelo shakesperiano, Deschamps marcó el paisaje cultural de Occitania y contribuyó a la aparición del turismo inteligente en la región.
La investigación realizada por Jean Vivier, en el marco de una tesis doctoral cofinanciada por la región de Occitanie, incluye una aplicación resultante de una transferencia de competencias al mundo socioeconómico. En colaboración con la start-up Atlantide, con sede en Montpellier, se ha desarrollado un juego inmersivo de encuesta geolocalizada en un smartphone. Esta innovadora herramienta de divulgación científica para el gran público actualiza el concepto de teatro popular a la era digital.
Por este trabajo, Jean Vivier recibió el 2º Premio Poux de los Archives départementales de l’Aude en 2023.
