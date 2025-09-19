JEP 2025 Conférence- L’Art déco dans les collections de la bibliothèque Stanislas Nancy

JEP 2025 Conférence- L’Art déco dans les collections de la bibliothèque Stanislas Nancy vendredi 19 septembre 2025.

JEP 2025 Conférence- L’Art déco dans les collections de la bibliothèque Stanislas

43 rue Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19 19:00:00

fin : 2025-09-19 20:30:00

Date(s) :

2025-09-19

Une conférence célèbr le centenaire de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de la ville de Paris. Elle est animée par Mireille François, responsable du fonds ancien et précieux, et par Astrid Mallick, responsable du fonds arts graphiques.Tout public

0 .

43 rue Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 38 83 bibliotheque@nancy.fr

English :

A conference celebrating the centenary of the Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de la ville de Paris. It will be led by Mireille François, head of the antique and precious collections, and Astrid Mallick, head of the graphic arts collection.

German :

Eine Konferenz zum 100-jährigen Jubiläum der Internationalen Ausstellung für moderne dekorative und industrielle Kunst der Stadt Paris. Sie wird von Mireille François, Verantwortliche für den alten und wertvollen Bestand, und Astrid Mallick, Verantwortliche für den Bestand für grafische Kunst, geleitet.

Italiano :

Una conferenza per celebrare il centenario dell’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de la ville de Paris. Sarà condotta da Mireille François, responsabile della collezione di oggetti antichi e preziosi, e da Astrid Mallick, responsabile della collezione di arti grafiche.

Espanol :

Una conferencia para celebrar el centenario de la Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de la ville de Paris. Estará dirigida por Mireille François, responsable de la colección de antigüedades y objetos preciosos, y Astrid Mallick, responsable de la colección de artes gráficas.

L’événement JEP 2025 Conférence- L’Art déco dans les collections de la bibliothèque Stanislas Nancy a été mis à jour le 2025-08-15 par DESTINATION NANCY