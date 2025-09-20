JEP 2025 CONFÉRENCE LES DERNIERS COMTES DE CARCASSONNE Pennautier

JEP 2025 CONFÉRENCE LES DERNIERS COMTES DE CARCASSONNE Pennautier samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 CONFÉRENCE LES DERNIERS COMTES DE CARCASSONNE

2 Boulevard Pasteur Pennautier Aude

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Conférence Les derniers comtes de Carcassonne par Marie Vallée-Roche

Dans notre région le XIe siècle est marqué par la tragédie qui secoue le comté de Carcassonne et le naufrage de ce dernier. L’héritage du puissant comte Roger le Vieux se délite en deux générations, ses petits-fils se déchirent, jusqu’au coup de théâtre, l’arrivée des comtes de Barcelone qui redistribue les cartes entre les héritiers.

Cette présentation s’attache à suivre le destin des derniers comtes, notamment les petits-fils de Roger le Vieux, et à illustrer l’incroyable bouleversement qu’a connu la région en quelques décennies seulement.

Illustration Le rachat des droits sur le comté de Carcassonne par les comtes de Barcelone en 1067 , miniature du Liber feudorum maior, premier quart du XIIIe siècle.

2 Boulevard Pasteur Pennautier 11610 Aude Occitanie +33 4 68 25 35 79

English :

Lecture « The last counts of Carcassonne » by Marie Vallée-Roche

In our region, the 11th century was marked by the tragedy that shook the county of Carcassonne and its sinking. The legacy of the powerful Count Roger le Vieux disintegrated over two generations, and his grandsons were torn apart, until the arrival of the Counts of Barcelona reshuffled the cards between the heirs.

This presentation follows the destiny of the last counts, in particular the grandsons of Roger le Vieux, and illustrates the incredible upheaval the region has undergone in just a few decades.

Illustration: « Le rachat des droits sur le comté de Carcassonne par les comtes de Barcelone en 1067 », miniature from the Liber feudorum maior, first quarter of the 13th century.

German :

Vortrag « Die letzten Grafen von Carcassonne » von Marie Vallée-Roche

In unserer Region ist das 11. Jahrhundert geprägt von der Tragödie, die die Grafschaft Carcassonne erschüttert, und dem Untergang der Grafschaft. Das Erbe des mächtigen Grafen Roger le Vieux zerfällt über zwei Generationen hinweg, seine Enkel zerfleischen sich, bis es zu einer dramatischen Wendung kommt: Die Ankunft der Grafen von Barcelona, die die Karten unter den Erben neu mischt.

Diese Präsentation konzentriert sich auf das Schicksal der letzten Grafen, insbesondere der Enkel von Roger dem Alten, und veranschaulicht den unglaublichen Wandel, den die Region in nur wenigen Jahrzehnten erlebt hat.

Abbildung: « Der Rückkauf der Rechte an der Grafschaft Carcassonne durch die Grafen von Barcelona im Jahr 1067 », Miniatur aus dem Liber feudorum maior, erstes Viertel des 13.

Italiano :

Conferenza « Gli ultimi conti di Carcassonne » di Marie Vallée-Roche

Nella nostra regione, l’XI secolo è stato segnato dalla tragedia che ha scosso la contea di Carcassonne e dal suo crollo. L’eredità del potente conte Roger le Vieux si disintegrò nell’arco di due generazioni e i suoi nipoti si divisero, finché l’arrivo dei conti di Barcellona non rimescolò le carte tra gli eredi.

Questa presentazione segue il destino degli ultimi conti, in particolare dei nipoti di Roger le Vieux, e illustra l’incredibile sconvolgimento che la regione ha subito in pochi decenni.

Illustrazione: « Il riacquisto dei diritti sulla contea di Carcassonne da parte dei conti di Barcellona nel 1067 », miniatura dal Liber feudorum maior, primo quarto del XIII secolo.

Espanol :

Conferencia « Los últimos condes de Carcasona » por Marie Vallée-Roche

En nuestra región, el siglo XI estuvo marcado por la tragedia que sacudió el condado de Carcasona y su hundimiento. El legado del poderoso conde Roger le Vieux se desintegró a lo largo de dos generaciones, y sus nietos se desgarraron, hasta que la llegada de los condes de Barcelona volvió a barajar las cartas entre los herederos.

Esta presentación sigue el destino de los últimos condes, en particular de los nietos de Roger le Vieux, e ilustra la increíble agitación que ha sufrido la región en tan sólo unas décadas.

Ilustración: « La recompra de los derechos del condado de Carcasona por los condes de Barcelona en 1067 », miniatura del Liber feudorum maior, primer cuarto del siglo XIII.

