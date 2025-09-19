JEP 2025 CONFERENCE « LES FEMMES QUI S’ENGAGENT SONT DANGEREUSES » Carcassonne
41 Avenue Claude Bernard Carcassonne Aude
Début : 2025-09-19 18:00:00
fin : 2025-09-19 19:00:00
2025-09-19
Les femmes qui s’engagent sont dangereuses
Conférence inaugurale de Catherine Valenti, autour de son ouvrage du même nom.
Trois parcours de femmes, trois exemples d’engagement au féminin: Raymonde Boix, Gisèle Halimi, et Taslima Nasreen.
Catherine Valenti est maîtresse de conférences à l’université Toulouse-II-Jean-Jaurès, spécialiste de l’histoire des femmes et du genre.
41 Avenue Claude Bernard Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 31 54 archives@aude.fr
English :
« Women who commit themselves are dangerous »
Opening lecture by Catherine Valenti, based on her book of the same name.
Three women?s journeys, three examples of feminine commitment: Raymonde Boix, Gisèle Halimi, and Taslima Nasreen.
Catherine Valenti is a lecturer at Toulouse-II-Jean-Jaurès University, specializing in the history of women and gender.
German :
« Frauen, die sich engagieren, sind gefährlich »
Eröffnungsvortrag von Catherine Valenti über ihr gleichnamiges Buch.
Drei Lebensläufe von Frauen, drei Beispiele für weibliches Engagement: Raymonde Boix, Gisèle Halimi und Taslima Nasreen.
Catherine Valenti ist Dozentin an der Universität Toulouse-II-Jean-Jaurès und Spezialistin für Frauen- und Geschlechtergeschichte.
Italiano :
« Le donne che si impegnano sono pericolose »
Conferenza di apertura di Catherine Valenti, basata sul suo libro omonimo.
Tre viaggi di donne, tre esempi di impegno femminile: Raymonde Boix, Gisèle Halimi e Taslima Nasreen.
Catherine Valenti è docente all’Università di Tolosa-II-Jean-Jaurès, specializzata in storia delle donne e del genere.
Espanol :
« Las mujeres que se comprometen son peligrosas »
Conferencia inaugural de Catherine Valenti, basada en su libro homónimo.
El viaje de tres mujeres, tres ejemplos de compromiso femenino: Raymonde Boix, Gisèle Halimi y Taslima Nasreen.
Catherine Valenti es profesora en la Universidad Toulouse-II-Jean-Jaurès, especializada en historia de las mujeres y del género.
