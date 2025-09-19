JEP 2025 CONFERENCE « LES FEMMES QUI S’ENGAGENT SONT DANGEREUSES » Carcassonne

JEP 2025 CONFERENCE « LES FEMMES QUI S’ENGAGENT SONT DANGEREUSES » Carcassonne vendredi 19 septembre 2025.

JEP 2025 CONFERENCE « LES FEMMES QUI S’ENGAGENT SONT DANGEREUSES »

41 Avenue Claude Bernard Carcassonne Aude

Début : 2025-09-19 18:00:00

fin : 2025-09-19 19:00:00

2025-09-19

Les femmes qui s’engagent sont dangereuses

Conférence inaugurale de Catherine Valenti, autour de son ouvrage du même nom.

Trois parcours de femmes, trois exemples d’engagement au féminin: Raymonde Boix, Gisèle Halimi, et Taslima Nasreen.

Catherine Valenti est maîtresse de conférences à l’université Toulouse-II-Jean-Jaurès, spécialiste de l’histoire des femmes et du genre.

41 Avenue Claude Bernard Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 31 54 archives@aude.fr

English :

« Women who commit themselves are dangerous »

Opening lecture by Catherine Valenti, based on her book of the same name.

Three women?s journeys, three examples of feminine commitment: Raymonde Boix, Gisèle Halimi, and Taslima Nasreen.

Catherine Valenti is a lecturer at Toulouse-II-Jean-Jaurès University, specializing in the history of women and gender.

German :

« Frauen, die sich engagieren, sind gefährlich »

Eröffnungsvortrag von Catherine Valenti über ihr gleichnamiges Buch.

Drei Lebensläufe von Frauen, drei Beispiele für weibliches Engagement: Raymonde Boix, Gisèle Halimi und Taslima Nasreen.

Catherine Valenti ist Dozentin an der Universität Toulouse-II-Jean-Jaurès und Spezialistin für Frauen- und Geschlechtergeschichte.

Italiano :

« Le donne che si impegnano sono pericolose »

Conferenza di apertura di Catherine Valenti, basata sul suo libro omonimo.

Tre viaggi di donne, tre esempi di impegno femminile: Raymonde Boix, Gisèle Halimi e Taslima Nasreen.

Catherine Valenti è docente all’Università di Tolosa-II-Jean-Jaurès, specializzata in storia delle donne e del genere.

Espanol :

« Las mujeres que se comprometen son peligrosas »

Conferencia inaugural de Catherine Valenti, basada en su libro homónimo.

El viaje de tres mujeres, tres ejemplos de compromiso femenino: Raymonde Boix, Gisèle Halimi y Taslima Nasreen.

Catherine Valenti es profesora en la Universidad Toulouse-II-Jean-Jaurès, especializada en historia de las mujeres y del género.

