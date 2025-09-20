JEP 2025 Conférence « Vivre en société, un métier à apprendre » Tribunal Judiciaire Montluçon

Assistez à une conférence (2h maximum): Vivre en société, un métier à apprendre , ou le parcours d’un ancien délinquant devenu conférencier en criminologie active. Sur inscription par mail (accueil-montlucon@justice.fr).
Tribunal Judiciaire 114 Boulevard de Courtais Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   accueil-montlucon@justice.fr

English :

Attend a conference (2h maximum): « Vivre en société, un métier à apprendre », or the journey of a former delinquent turned active criminology lecturer. Register by e-mail (accueil-montlucon@justice.fr).

German :

Nehmen Sie an einem Vortrag (maximal 2 Stunden) teil: « Leben in der Gesellschaft, ein Beruf, den man lernen muss », oder der Weg eines ehemaligen Straftäters zum Referenten für aktive Kriminologie. Anmeldung per E-Mail erforderlich (accueil-montlucon@justice.fr).

Italiano :

Partecipate alla conferenza (2 ore al massimo): « Vivere in società, un lavoro da imparare », ovvero il viaggio di un ex delinquente diventato docente di criminologia attiva. Iscrizione via e-mail (accueil-montlucon@justice.fr).

Espanol :

Asista a una conferencia (2 horas máximo): « Vivir en sociedad, un trabajo para aprender », o el viaje de un antiguo delincuente que se ha convertido en profesor de criminología activa. Inscríbete por correo electrónico (accueil-montlucon@justice.fr).

