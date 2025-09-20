JEP 2025 CORNEILHAN Corneilhan

JEP 2025 CORNEILHAN Corneilhan samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 CORNEILHAN

2 place Sainte-Ceronne Corneilhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’église Saint-Léonce de Corneilhan ouvre ses portes samedi 20/09 expositions et découvertes architecturales à 11h et 15h.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’église Saint-Léonce ouvrira exceptionnellement ses portes.

Au programme une exposition de vêtements liturgiques, une présentation du catéchisme en images et des temps de découverte de l’architecture de l’église, proposés à 11h et 15h.

Un rendez-vous placé sous le signe de l’architecture, organisé par l’Association du Patrimoine de Corneilhan.

Entrée libre. .

2 place Sainte-Ceronne Corneilhan 34490 Hérault Occitanie apatrilhan@gmail.com

English :

To mark the Journées du Patrimoine, Corneilhan?s Saint-Léonce church opens its doors on Saturday 20/09: exhibitions and architectural discoveries at 11am and 3pm.

German :

Anlässlich der Tage des Kulturerbes öffnet die Kirche Saint-Léonce in Corneilhan am Samstag, den 20.09. ihre Türen: Ausstellungen und architektonische Entdeckungen um 11 Uhr und 15 Uhr.

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio, la chiesa di Saint-Léonce a Corneilhan aprirà le sue porte sabato 20/09: mostre e scoperte architettoniche alle 11.00 e alle 15.00.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, la iglesia de Saint-Léonce de Corneilhan abre sus puertas el sábado 20/09: exposiciones y descubrimientos arquitectónicos a las 11h y a las 15h.

L’événement JEP 2025 CORNEILHAN Corneilhan a été mis à jour le 2025-09-16 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE