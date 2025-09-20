JEP 2025 De la gare aux villas, voyage au coeur du patrimoine mersois Mers-les-Bains

JEP 2025 De la gare aux villas, voyage au coeur du patrimoine mersois Mers-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 De la gare aux villas, voyage au coeur du patrimoine mersois

Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Samedi 20 septembre de 14h à 18h

Dimanche 21 septembre de 10h30 à 18h Entrée libre

Exposition et vidéo projection “De la gare aux villas, voyage au cœur du patrimoine mersois” ( photos, vidéos, jeux…).

Cette exposition immersive propose de plonger les visiteurs, petits et grands, dans l’histoire du patrimoine mersois à travers une mise en scène sensible et contemporaine mêlant visite de villas, maquette, photographies, vidéos projetées et conférence.

Jeu et coloriage pour les enfants.

Emmanuelle Robin Ancel, médiatrice culturelle d’Archies, sera présente dimanche après-midi pour échanger avec les visiteurs.

Le Comité de Sauvegarde et de Développement des Lignes Ferroviaires du Tréport Mers propose 3 expositions

Les gares, patrimoine remarquable, interconnexion entre les hommes, les territoires et leur évolution

La gare du Tréport Mers au fil des siècles et son avenir

L’Art et le train

Stand de présentation et d’information du Comité ferroviaire. Présence d’une maquette de la gare réalisée et librement interprétée

par Patrick Bureau, membre du Comité.

11h Conférence présentée par Alain Peyronnet sur l’histoire de la gare du Tréport Mers suivie d’un échange et d’un moment convivial autour d’un pot de l’amitié

Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France info@destination-letreport-mers.fr

English :

Saturday, September 20, 2 pm to 6 pm

Sunday, September 21, 10.30am to 6pm Free admission

From the station to the villas, a journey through Mers? heritage (photos, videos, games…).

This immersive exhibition plunges visitors, young and old, into the history of Mers? heritage through a sensitive, contemporary setting combining visits to villas, models, photographs, projected videos and a lecture.

Games and coloring for children.

Emmanuelle Robin Ancel, Archies’ cultural mediator, will be on hand on Sunday afternoon to chat with visitors.

The Comité de Sauvegarde et de Développement des Lignes Ferroviaires du Tréport Mers offers 3 exhibitions:

Stations, a remarkable heritage, an interconnection between people, territories and their evolution

Le Tréport Mers station over the centuries and its future

Art and the train

Railway Committee presentation and information stand. Presence of a model of the station created and freely interpreted by

by Committee member Patrick Bureau.

11 a.m.: Alain Peyronnet presents a lecture on the history of Le Tréport Mers station, followed by a discussion and a friendly drink

German :

Samstag, 20. September von 14 bis 18 Uhr

Sonntag, 21. September von 10:30 bis 18:00 Uhr Freier Eintritt

Ausstellung und Videoprojektion ?Vom Bahnhof zu den Villen, eine Reise durch das Kulturerbe von Mersois?

Diese immersive Ausstellung lässt große und kleine Besucher in die Geschichte des Kulturerbes von Merseburg eintauchen, indem sie eine sensible und zeitgenössische Inszenierung bietet, die Villenbesichtigungen, Modelle, Fotografien, Videoprojektionen und einen Vortrag miteinander verbindet.

Spiel und Ausmalen für Kinder.

Emmanuelle Robin Ancel, Kulturvermittlerin von Archies, wird am Sonntagnachmittag anwesend sein, um mit den Besuchern zu diskutieren.

Das Comité de Sauvegarde et de Développement des Lignes Ferroviaires du Tréport Mers bietet drei Ausstellungen an:

Die Bahnhöfe, ein bemerkenswertes Kulturerbe, eine Verbindung zwischen Menschen, Gebieten und deren Entwicklung

Der Bahnhof von Tréport Mers im Laufe der Jahrhunderte und seine Zukunft

Die Kunst und der Zug

Präsentations- und Informationsstand des Eisenbahnkomitees. Präsenz eines Modells des Bahnhofs, das von dem Mitglied des Komitees erstellt und frei interpretiert wurde

von Patrick Bureau, Mitglied des Komitees.

11 Uhr: Vortrag von Alain Peyronnet über die Geschichte des Bahnhofs von Le Tréport Mers mit anschließendem Austausch und gemütlichem Beisammensein bei einem Pot de l’amitié

Italiano :

Sabato 20 settembre dalle 14.00 alle 18.00

Domenica 21 settembre dalle 10.30 alle 18.00 Ingresso gratuito

Dalla stazione alle ville, un viaggio nel patrimonio di Mers? (foto, video, giochi, ecc.).

Questa mostra coinvolgente immerge i visitatori di tutte le età nella storia del patrimonio di Mers? attraverso un allestimento sensibile e contemporaneo che combina visite alle ville, modelli, fotografie, video proiettati e una conferenza.

Giochi e colori per i bambini.

Emmanuelle Robin Ancel, mediatrice culturale di Archies, sarà a disposizione dei visitatori domenica pomeriggio.

Il Comité de Sauvegarde et de Développement des Lignes Ferroviaires du Tréport Mers propone 3 mostre:

Le stazioni, un patrimonio notevole, un’interconnessione tra le persone, i territori e la loro evoluzione

La stazione di Tréport Mers nel corso dei secoli e il suo futuro

L’arte e il treno

Presentazione del Comitato ferroviario e stand informativo. Presenza di un plastico della stazione creato e interpretato liberamente da

da Patrick Bureau, membro del Comitato.

ore 11: conferenza di Alain Peyronnet sulla storia della stazione di Le Tréport Mers, seguita da un dibattito e da un aperitivo

Espanol :

Sábado 20 de septiembre de 14:00 a 18:00

Domingo 21 de septiembre de 10.30 a 18.00 h Entrada gratuita

De la estación a las villas, un viaje por el patrimonio de Mers? (fotos, vídeos, juegos, etc.).

Esta exposición inmersiva sumerge a los visitantes de todas las edades en la historia del patrimonio de Mers? a través de un marco sensible y contemporáneo que combina visitas a las villas, maquetas, fotografías, vídeos proyectados y una conferencia.

Juegos y coloreables para los niños.

Emmanuelle Robin Ancel, mediadora cultural de Archies, estará presente el domingo por la tarde para charlar con los visitantes.

El Comité de Sauvegarde et de Développement des Lignes Ferroviaires du Tréport Mers propone 3 exposiciones:

Las estaciones de ferrocarril, un patrimonio notable, una interconexión entre las personas, los territorios y su evolución

La estación de Tréport Mers a través de los siglos y su futuro

El arte y el tren

Stand de presentación e información del Comité Ferroviario Presencia de una maqueta de la estación creada e interpretada libremente por

por Patrick Bureau, miembro del Comité.

11.00 h: Conferencia de Alain Peyronnet sobre la historia de la estación de Le Tréport Mers, seguida de un coloquio y un aperitivo

