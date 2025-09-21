[JEP 2025] De terre, de pierre et de bois Conférence Sancerre

La Petite Maison de la culture accueille Pascal Poulle, archéologue à l’INRAP, Institut National de Recherches Archéologiques Préventives.

Ce rendez-vous, qui s’inscrit dans la dynamique des Journées Européennes du Patrimoine, présente une approche locale et originale.

Sa conférence État des connaissances archéologiques sur Sancerre, de l’époque gauloise au Moyen-Âge offrira un éclairage inédit sur l’histoire de Sancerre et Saint-Père La None.

La rencontre se prolongera par une dégustation conviviale offerte par la Maison des Sancerre.

Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21 accueil@tourisme-sancerre.com

English :

La Petite Maison de la culture welcomes Pascal Poulle, archaeologist at INRAP, Institut National de Recherches Archéologiques Préventives.

As part of the European Heritage Days program, this event presents an original, local approach.

German :

Im Kleinen Kulturhaus ist Pascal Poulle, Archäologe bei INRAP, dem Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, zu Gast.

Dieser Termin ist Teil der Dynamik der Europäischen Tage des Kulturerbes und präsentiert einen lokalen und originellen Ansatz.

Italiano :

La Petite Maison de la culture dà il benvenuto a Pascal Poulle, archeologo dell’INRAP, l’Istituto Nazionale Francese per la Ricerca Archeologica Preventiva.

Questo evento, che fa parte del programma delle Giornate europee del patrimonio, presenta un approccio locale originale.

Espanol :

La Petite Maison de la culture recibe a Pascal Poulle, arqueólogo del INRAP, Instituto Nacional de Investigación Arqueológica Preventiva.

Este acto, que forma parte del programa de las Jornadas Europeas del Patrimonio, presenta un enfoque local original.

