JEP 2025 DÉCOLLEZ À LA DÉCOUVERTE DES AVIONS ET PLANEURS ! Labécède-Lauragais

JEP 2025 DÉCOLLEZ À LA DÉCOUVERTE DES AVIONS ET PLANEURS ! Labécède-Lauragais samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 DÉCOLLEZ À LA DÉCOUVERTE DES AVIONS ET PLANEURS !

Labécède-Lauragais Aude

Début : 2025-09-20 13:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le hangar du musée, classé à l’inventaire des monuments historiques avec sa charpente exceptionnelle d’architecture Renaissance, vous accueille.

– Les aéronefs seront exposés en extérieur, bien plus accessibles qu’habituellement

– Les membres de l’association vous feront découvrir l’histoire du lieu, qui a accueilli de nombreux stagiaires venus apprendre le pilotage des planeurs

– Essai possible (si météo favorable) d’un simulateur de vol en plein air des années 1930

– Visites guidées organisées à la demande

Une immersion unique dans l’histoire aéronautique

En soirée le samedi et le dimanche, l’association projettera de vieux films d’aviation en plein air le Ciel est à Nous et les Copains du Dimanche.

Labécède-Lauragais 11400 Aude Occitanie +33 6 83 18 46 51

English :

For the European Heritage Days, the museum’s hangar, listed as a historic monument with its exceptional Renaissance framework, welcomes you.

– The aircraft will be on display outside, far more accessible than usual

– Members of the association will introduce you to the history of the site, which has welcomed many trainees who have come to learn how to fly gliders

– You can try out a 1930s open-air flight simulator (weather permitting)

– Guided tours organized on request

A unique immersion in aeronautical history

On Saturday and Sunday evenings, the association will screen old aviation films in the open air: Le Ciel est à Nous and Les Copains du Dimanche.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes empfängt Sie der Hangar des Museums, der mit seinem außergewöhnlichen Dachstuhl im Stil der Renaissance-Architektur zum Inventar der historischen Denkmäler gehört.

– Die Luftfahrzeuge werden im Freien ausgestellt, wo sie viel leichter zugänglich sind als sonst

– Die Mitglieder des Vereins werden Ihnen die Geschichte des Ortes näher bringen, an dem schon viele Schüler das Fliegen von Segelflugzeugen erlernt haben

– Probefahrt (bei gutem Wetter) mit einem Flugsimulator aus den 1930er Jahren im Freien

– Geführte Besichtigungen auf Anfrage

Einzigartiges Eintauchen in die Luftfahrtgeschichte

Am Samstag- und Sonntagabend zeigt der Verein unter freiem Himmel alte Luftfahrtfilme: Le Ciel est à Nous und Les Copains du Dimanche.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, l’hangar del museo, classificato come monumento storico con la sua eccezionale struttura rinascimentale, è aperto ai visitatori.

– Gli aerei saranno esposti all’esterno, molto più accessibili del solito

– I membri dell’associazione vi racconteranno la storia del sito, che ha accolto numerosi allievi venuti per imparare a pilotare gli alianti

– È possibile provare un simulatore di volo all’aperto degli anni Trenta (tempo permettendo)

– Visite guidate organizzate su richiesta

Un’immersione unica nella storia dell’aeronautica

Il sabato e la domenica sera, l’associazione proietterà all’aperto vecchi film sull’aviazione: Le Ciel est à Nous e Les Copains du Dimanche.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el hangar del museo, declarado monumento histórico por su excepcional armazón renacentista, está abierto a los visitantes.

– Los aviones estarán expuestos en el exterior, mucho más accesibles que de costumbre

– Los miembros de la asociación le contarán toda la historia del lugar, que ha acogido a numerosos aprendices que han venido a aprender a pilotar planeadores

– Si el tiempo lo permite, podrá probar un simulador de vuelo al aire libre de los años 30

– Visitas guiadas organizadas previa petición

Una inmersión única en la historia de la aeronáutica

El sábado y el domingo por la noche, la asociación proyectará al aire libre antiguas películas de aviación: Le Ciel est à Nous y Les Copains du Dimanche.

