JEP 2025 Découverte des ateliers d’artisans d’art résidents de la MMAD Maison des Métiers d’Arts et du Design Moulins

JEP 2025 Découverte des ateliers d’artisans d’art résidents de la MMAD

Maison des Métiers d’Arts et du Design 23 cours Anatole France Moulins Allier

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Découvrez les ateliers dédiés aux artisans d’art résidents de la Maison des Métiers d’Art et du design. Vitrailliste, verrier, céramiste … autant de savoir-faire et de créations à admirer

Maison des Métiers d’Arts et du Design 23 cours Anatole France Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 83 34 12

English :

Discover the workshops dedicated to the resident craftsmen of the Maison des Métiers d’Art et du design. Stained glass, glassmaking, ceramics… so many skills and creations to admire

German :

Entdecken Sie die Ateliers, die den im Maison des Métiers d’Art et du Design ansässigen Kunsthandwerkern gewidmet sind. Glasmaler, Glasbläser, Keramiker … so viel Know-how und Kreationen gibt es zu bewundern

Italiano :

Scoprite i laboratori dedicati agli artigiani residenti alla Maison des Métiers d’Art et du design. Vetri colorati, vetrate, ceramiche… un’infinità di competenze e creazioni da ammirare

Espanol :

Descubra los talleres dedicados a los artesanos residentes en la Maison des Métiers d’Art et du design. Vidrieras, cristalería, cerámica… un sinfín de habilidades y creaciones para admirar

